Quảng Ninh: Xăm xong không có tiền trả, khách ra tay sát hại nữ chủ quán

Xã hội 17/07/2022 16:17

Rạng sáng ngày 17/7 một vụ án mạng nghiệm trọng đã xảy ra tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Người bị giết hại là một nữ chủ tiệm xăm.

Theo thông tin từ báo Lao Động, hung thủ là một khách xăm. Hung thủ đã ra tay rất tàn độc vào khoảng 1h sáng nay, sau đó biến mất.

Quảng Ninh: Xăm xong không có tiền trả, khách ra tay sát hại nữ chủ quán - Ảnh 1
 Lực lượng công an thành phố đã có mặt điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động 

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng được xác định có thể do sau khi xăm xong, khách xăm không có tiền trả và hai bên đôi co.

Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an thành phố đã có mặt tại hiện trường để cứu chữa cho nạn nhân, đồng thời huy động các lực lượng truy tìm hung thủ.

Một lãnh đạo UBND TP Móng Cái cho biết, hiện, lực lượng công an vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng truy tìm thủ phạm.

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Từ khóa:   Giết Người Quảng Ninh Hung Thủ

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