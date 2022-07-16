Hải Dương: Dùng súng tự chế bắn chết người vì mâu thuẫn cả nhân

Xã hội 16/07/2022 19:27

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Điệp về tội Cố ý gây thương tích khi anh dùng súng tự chế bắn anh L. gây tổn thương cơ thể 29%. 

Dẫn theo thông tin từ Báo Thanh Niên, vào ngày 16/7, Viện KSND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn với Nguyễn Văn Điệp (29 tuổi, trú tại khu dân cư số 4, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn) về tội Cố ý gây thương tích.

Hải Dương: Dùng súng tự chế bắn chết người vì mâu thuẫn cả nhân - Ảnh 1
Bị cáo nguyễn Văn Điệp tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12/7, tại khu vực đê sông Kinh Môn thuộc phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn, Điệp cùng đồng bọn đấm đá và dùng súng tự chế bắn anh Vũ Văn L. (SN 1997, trú tại phường Long Xuyên). Hậu quả, anh L. bị tổn thương cơ thể 29%.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an thị xã Kinh Môn đã truy bắt đối tượng gây án. Tại cơ quan công an, Điệp khai nhận hành vi phạm tội và nguồn gốc khẩu súng dùng để bắn anh L. Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ điều tra, xử lý theo quy định.

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Từ khóa:   súng tự chế Khẩu Súng cố ý gây thương tích

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