Vụ lật xe du lịch khiến 3 người tử vong: Tài xế đã rà cháy má phanh dẫn đến xe mất khả năng hãm

Xã hội 16/07/2022 12:49

Liên quan đến vụ lật xe du lịch dẫn đến 3 người tử vong, mới đây lực lượng chức năng cho biết, tài xế đã rà cháy má phanh dẫn đến việc xe không thể hãm nên mới dẫn đến vụ việc thương tâm trên.

Theo nguồn tin từ Zing News, liên quan vụ lật xe du lịch làm 3 người chết, Ban An toàn giao thông Phú Thọ đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân tai nạn là lái xe không thuộc đường. Tài xế vì thế đã rà phanh liên tục làm má phanh bị cháy hết, mất khả năng hãm dẫn đến xe lật ngang khi xuống dốc, sang taluy âm của đoạn đường.

Đại diện Ban An toàn giao thông Phú Thọ cho biết thêm đoạn đường này có mặt cắt ngang nhỏ, hẹp. Tốc độ tối đa cho phép của tuyến đang được rà soát. "Tuy nhiên, bước đầu nhận định đoạn đường này không cho phép chạy quá 50-60 km/h", vị này nói.

Vụ lật xe du lịch khiến 3 người tử vong: Tài xế đã rà cháy má phanh dẫn đến xe mất khả năng hãm - Ảnh 1
Chiếc xe bị vỡ nát hoàn toàn - Ảnh: báo VietNamNet

Trong khi đó, lãnh đạo Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đơn vị đã trích xuất dữ liệu trong hệ thống giám sát hành trình về xe khách gặp nạn.

Cụ thể, thời điểm cuối cùng ghi nhận tốc độ của xe ngay trước vụ tai nạn là 22h 32phút 20 giây. Lúc này xe chạy với tốc độ 63 km/h; trước đó 5 giây xe có tốc độ 74 km/h.

Dẫn theo nguồn tin từ báo VietNamNet, trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 15/7, anh Lâm Quang Trường (SN 1986, ở Thanh Hoá) điều khiển xe khách 29 chỗ ngồi mang BKS 29F-013.54 di chuyển theo hướng Xóm Dù – Lắp Xã.

Vụ lật xe du lịch khiến 3 người tử vong: Tài xế đã rà cháy má phanh dẫn đến xe mất khả năng hãm - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Zing News

Khi xe xuống dốc tại đường liên xã thuộc xóm Lắp, xã Xuân Sơn thì bị lật về taluy âm bên trái. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tổng số 28 người (bao gồm cả lái xe). Đây là xe chở khách du lịch khởi hành từ Hà Nội lên Vườn Quốc gia Xuân Sơn.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ gồm: Triệu Bình Binh (SN 1987); Nguyễn Gia Phong (SN 2013) và Lâm Quang Trường (lái xe) và 10 người bị thương.

Xe chở khách từ Hà Nội lên vườn quốc gia Xuân Sơn lao xuống vực, 3 người tử vong

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Xe khách 29 chỗ chở đoàn khách khởi hành từ Hà Nội lên Vườn Quốc gia Xuân Sơn gặp nạn trên đường đi khiến 3 người tử vong.

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