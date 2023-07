Người dân đi câu cá ở hồ đá trong khu vực Đại học quốc gia TP HCM thì phát hiện 1 thi thể nam thanh niên trong tình trạng phân hủy, thối rửa mạnh nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, chiều 14-7, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân một nam thanh niên được phát hiện chết dưới hồ đá trong khu vực Đại học quốc gia TP HCM.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc - Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, người dân đi câu cá ở hồ đá trong khu vực Đại học quốc gia TP HCM (đường Nguyễn Du, phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã phát hiện thi thể thể của một nam thanh niên đang trôi nổi trên mặt nước.

Người này hốt hoảng chạy ra đường thông báo cho người dân nhờ trình báo công an. Nhận thông tin, công an TP Dĩ An có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, vớt thi thể nạn nhân lên bờ để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường.

Thi thể của nam thanh niên xấu xố - Ảnh: báo Người Lao Động

Dẫn theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, lực lượng chức năng đã bước đầu nhận dạng được danh tính nạn nhân khi tìm thấy trong túi quần của người này một thẻ sinh viên tên Đỗ Huy H (sinh 1999, khoa công nghệ sinh học khóa 2019-2023 của một trường thuộc Đại học quốc gia TP.HCM).

Thi thể đang trong quá trình phân hủy, nghi đã tử vong được vài ngày.

