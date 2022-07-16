Hai kẻ trộm liều lĩnh vào con hẻm đông người cướp điện thoại

Xã hội 16/07/2022 16:49

Đang gọi điện cho người nhà ra mở cửa cô gái bị 2 đối tượng tiếp cận trong hẻm cướp chiếc điện thoại, mặc dù xung quanh có rất nhiều người. Nạn nhân phản ứng chạy bộ truy đuổi nhưng không kịp. Tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn, cả 2 cùng bị hình sự khống chế…

Dẫn theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân, mới đây, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn clip ghi nhận hình ảnh 2 đối tượng chạy xe vào trong hẻm sau đó áp sát một cô gái đang sử dụng điện thoại để gọi điện cho người nhà ra mở cửa. Mặc dù xung quanh có đông người lại trong hẻm nhỏ nhưng 2 đối tượng vẫn tiếp cận cô gái giật điện thoại và bỏ chạy.

Hai kẻ trộm liều lĩnh vào con hẻm đông người cướp điện thoại - Ảnh 1
Phát hiện "con mồi" 2 đối tượng  quay đầu xe - Ảnh: Công An Nhân Dân

Sau khi tiếp nhận đoạn clip trên, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Xuân Công (SN 1989, ngụ TP Thủ Đức) và Trần Khánh Cường (SN 1996, quê Đồng Nai) về hành vi “cướp giật tài sản” vào ngày 6/7.

Hai kẻ trộm liều lĩnh vào con hẻm đông người cướp điện thoại - Ảnh 2
Vụ cướp diễn ra dù trong hém có rất nhiều người - Ảnh: Công An Nhân Dân

Công an TP Thủ Đức xác định vụ việc xảy ra vào ngày 12/7 tại đường số 42, KP6, phường Bình Trưng Tây, nạn nhân là chị N.T.H.C (SN 1991) nên tổ chức truy xét. Chiều 15/6, Công an TP Thủ Đức đã bắt được 2 đối tượng khi lẩn trốn tại một phòng trọ trên đường Nam Cao, phường Tân Phú, TP Thủ Đức.

Hai kẻ trộm liều lĩnh vào con hẻm đông người cướp điện thoại - Ảnh 3
Đã bắt được 2 đối tượng khi lẩn trốn tại một phòng trọ - Ảnh: Công An Nhân Dân

Cả 2 khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp. Chiếc điện thoại cướp được 2 đối tượng đem đi cầm được 2,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

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