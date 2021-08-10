Quảng nam: Tự ý trốn khỏi khu cách ly tập trung để đi... dự sinh nhật bạn

Trốn khỏi khu cách ly để đi sinh nhật bạn, N.T.R. (24 tuổi, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Theo Vietnamnet đưa tin, sáng ngày 10/8, Công an huyện Quế Sơn cho biết, vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với N.T.R vì hành vi trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Cụ thể, trước đó, khoảng 21h ngày 8/8, tổ phục vụ tại cơ sở cách ly tập trung trường mẫu giáo Đông Phú (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) đã tiến hành kiểm tra và không thấy R. có mặt tại phòng trong khu cách ly tập trung. Đến 22h cùng ngày, R. đã tự động quay lại khu cách ly tập trung sau khi trốn ra ngoài dự sinh nhật bạn.

Trường mẫu giáo Đông Phú, nơi N.T.R. đang thực hiện cách ly tập trung - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Thanh Niên, qua làm việc với lực lượng chức năng, R. thừa nhận đã tự ý rời khu cách ly để đi dự... sinh nhật bạn và cam kết sẽ chấp hành nghiêm mọi biện pháp cách ly tập trung.

Sau đó, Công an H. Quế Sơn đã phối hợp với các địa phương nơi N.T.R. từng đến và những trường hợp tiếp xúc với R. trong thời gian trốn khỏi khu cách ly để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo dõi y tế.

Trước đó, Công an H. Quế Sơn cũng ra quyết định xử phạt hành chính đối với H.C.T. (23 tuổi), T.L.V. (21 tuổi) và N.A.Q. (41 tuổi, người địa phương) mỗi người 2 triệu đồng về hành vi tụ tập, tổ chức ăn nhậu khi đang cách ly tập trung.

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