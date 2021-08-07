Bị công an phát lệnh truy nã, con bạc lẩn trốn trong khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19

Xã hội 07/08/2021 09:38

Công an tỉnh Cao Bằng và Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ một đối tượng trốn truy nã, ở trong khu cách ly tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Theo Vietnamnet đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An, vừa bắt giữ nghi phạm bị truy nã là Hồ Khánh L. (SN 1991, trú tại xóm 6, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) tại khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 đặt tại Trường trung cấp nghề số 2, huyện Hòa An vào sáng ngày 6/8.

Cụ thể, đối tượng Hồ Khánh L. bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) truy nã theo quyết định truy nã số 01, ngày 4/6 về tội danh đánh bạc.

truy nã
Hồ Khánh Ly tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Dân Trí, trước đó, ngày 1/4, Hồ Khánh L. cùng một số đối tượng tham gia đánh bạc tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Khi lực lượng chức năng phát hiện và ập vào bắt quả tang, L. đã đập cửa chạy thoát và xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đến đầu tháng 7/2021, L. nhập cảnh "chui" từ Trung Quốc về lại Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa đi cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Qua hai lần xét nghiệm, Ly đều có kết quả âm tính với Covid-19.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đang hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Hồ Khánh Ly cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

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