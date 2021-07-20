10 con bạc ở Cà Mau khóa trái cửa, 'sát phạt' nhau trên chiếu 'đỏ đen' bất chấp Chỉ thị giãn cách xã hội

Xã hội 20/07/2021 15:18

Bất chấp Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, 10 đối tượng gồm 5 nam - 5 nữ đã 'tụ họp' tại phòng kín, khóa trái cửa để tập trung 'sát phạt' nhau trên 'chiếu đỏ đen'.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thông qua nguồn tin do người dân cung cấp, vào khoảng 18h ngày 19/7, Đội Cảnh sát Hình sự, kinh tế, ma túy phối hợp cùng Công an xã Biển Bạch, huyện Thới Bình tiến hành kiểm tra và bắt quả tang nhiều đối tượng nam, nữ đang tụ tập đánh bài ăn tiền, tại ấp Thanh Tùng, xã Biên Bạch, bất chấp Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội.

Tổng cộng có 10 đối tượng đã bị bắt quả tang, trong đó có 5 nữ. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng gần 40 triệu đồng, 12 bộ bài cùng một số tang vật khác.

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Các đối tượng khóa trái cửa để đánh bài giữa mùa dịch - Ảnh: Người Lao Động

Theo lời khai ban đầu, tụ điểm sát phạt này do N.V.T. tổ chức cho người địa phương và địa bàn giáp ranh đến để tham gia đánh bài ăn tiền. Khi các đối tượng đến đánh bài, T. sẽ bố trí trong phòng và khóa tất cả các cửa ra vào nhằm đối phó với lực lượng công an.

Đến sáng ngày 20/7, ngoài việc xử lý về hành vi đánh bạc, Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) đã đề nghị xử lý 10 đối tượng không thực hiện nghiêm quy định hạn chế tập trung đông người giữa lúc địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

 

 

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