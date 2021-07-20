Sáng 20/7, Hưng Yên ghi nhận 3 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 2 lái xe đường dài

Xã hội 20/07/2021 09:36

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vừa ghi nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2 bệnh nhân là tài xế lái xe đường dài. Hiện tổng số ca mắc ở địa phương này là 214 trường hợp, tính từ 21/6 đến nay.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, sáng 20/7, tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện 3 ca dương tính với COVID-19 mới, trong đó có 2 lái xe đường dài.

Các ca mắc mới gồm: 1 ca ở xã Thanh Long, Yên Mỹ, đã được cách ly tập trung từ trước

2 ca ở thị trấn Vương, Tiên Lữ lái xe từ Bến Tre về đêm 17/7, ngày 19/7 đi test nhanh tại bệnh viện Hưng Hà kết quả dương tính. Sau đó chuyển mẫu cho CDC Hưng Yên xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

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Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, tối 19/7, Sở Y tế Hưng Yên thông tin 4 ca mắc COVID-19 được ghi nhận, gồm: T.T.Đ. sinh năm 2005, địa chỉ tại xã An Viên (Tiên Lữ); L.T.H., sinh năm 1994, địa chỉ tại thị trấn Vương (Tiên Lữ); N.V.K., sinh năm 2004, địa chỉ tại xã Trung Hưng (Yên Mỹ); Đ.M.Đ., sinh năm 2015, địa chỉ tại xã Thanh Long (Yên Mỹ).

Các trường hợp này đều được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, của huyện từ ngày 22 - 29/6.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Hưng Yên hiện đang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

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