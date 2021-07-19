Sau 24h không ghi nhận ca mắc mới, sáng 19/7, Nghệ An phát hiện 6 trường hợp dương tính với COVID-19

Xã hội 19/07/2021 11:15

Sáng ngày 19/7, ngành y tế tỉnh Nghệ An thông bào về 6 ca dương tính mới với COVID-19 trên địa bàn, trong đó có 2 bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến Trung ương điều trị.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, sáng 19/7, ngành y tế Nghệ An cho biết, 24h qua (từ 7h ngày 18/7 đến 7h ngày 19/7), tỉnh này có thêm 6 trường hợp dương tính với COVID-19.

Trong đó có trường hợp 4 F1 và 2 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. Có 2 bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến Trung ương điều trị.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Ca bệnh thứ nhất là bệnh nhân nam N.C.H. (SN 2011) ở bản Chằm Puông, Lượng Minh, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 và là cháu của bệnh nhân O.T.T. đã được công bố trước đó. Ngày 15/7 được cách ly tại trường PTDTNT THCS Tương Dương và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 17/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Ca bệnh thứ 2 là bệnh nhân nữ L.T.M. (SN 2006), bản Chằm Puông, Lượng Minh, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 và sống cùng nhà với bệnh nhân L.T.K. đã được công bố trước đó. Ngày 17/7 được lấy mẫu gửi CDC làm xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca bệnh thứ 3 là bệnh nhân nữ N.T.H. (SN 1975), bán hàng tạp hóa, ở bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Ngày 06/07- 10/7, bệnh nhân đến nhà bệnh nhân N.V.V. (F0) ở bản Chằm Puông, Lượng Minh. Ngày 12/7, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, đau đầu xuống Trạm y tế Chiêu Lưu khám bệnh sau đó về nhà. Ngày 18/7 cùng chồng đến Trung tâm y tế huyện Tương Dương khám được làm test nhanh cho kết quả dương tính 2 lần. Bệnh nhân được cách ly tại Trung tâm y tế Tương Dương và lấy mẫu gửi CDC, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca bệnh thứ 4 là bệnh nhân nam M.V.T. (SN 1975) ở Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân là F1 và là chồng của bệnh nhân N.T.H. vừa thông báo ở trên. Ngày 18/7 cùng vợ đến Trung tâm y tế Tương Dương khám được làm test nhanh cho kết quả dương tính 2 lần. Bệnh nhân được cách ly tại Trung tâm y tế Tương Dương và lấy mẫu gửi CDC, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca bệnh thứ năm là O.V.H., nam, sinh 1994. Nghề nghiệp: Làm rẫy. Địa chỉ: La Ngan, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân là con bệnh nhân X.T.D. và là chồng bệnh nhân M.T.C .đã được công bố trước đó.

Ngày 15/7, bệnh nhân được cách ly tại TYT Chiêu Lưu. Ngày 16/7 được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 18/7 lấy mẫu lần 2 gửi CDC Nghệ An xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SAR-COV-2 lúc 2h00 ngày 19/7.

Ca bệnh thứ 6 là M.T.K.A., nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Lưu Tiến - Chiêu Lưu - Kỳ Sơn. Bệnh nhân là F1 và là con bệnh nhân N.T.H. đã được công bố trước đó. Ngày 18/7, bệnh nhân được cách ly tại nhà riêng và được lấy mẫu, 2h00 ngày 19/7, CDC Nghệ An xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SAR-COV-2.

Theo thống kê của ngành y tế Nghệ An, tính từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 163 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 12 địa phương: TP Vinh: 90, Tương Dương: 23 ca, Diễn Châu: 18, Nam Đàn: 6, Quỳnh Lưu: 6, Kỳ Sơn: 6 ca, Quỳ Hợp: 5, Nghi Lộc: 4, Hoàng Mai: 2, Đô Lương: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1.

Sáng 19/7, Đồng Nai ghi nhận thêm 130 ca mắc COVID-19, gần 20 nhân viên y tế nhiễm bệnh, xuất hiện nhiều ổ dịch mới

Sáng 19/7, Đồng Nai ghi nhận thêm 130 ca mắc COVID-19, gần 20 nhân viên y tế nhiễm bệnh, xuất hiện nhiều ổ dịch mới

Sáng 19/7, tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 130 ca dương tính với COVID-19. Các ca bệnh rải rác ở nhiều địa phương trên địa bàn. Trong đó, có 20 nhân viên y tế nhiễm bệnh.

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