Hà Nội: Ghi nhận 3 trường hợp nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây, đều là nhân viên nhà thuốc

Xã hội 20/07/2021 09:27

Sáng ngày 20/7, Hà Nội ghi nhận 3 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Cả ba bệnh nhân này đều là nhân viên nhà thuốc, hiện chưa rõ nguồn lây.

Theo thông tin từ Zing News, Sở Y tế Hà Nội sáng 20/7, 3 trường hợp này làm việc tại nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ, Đống Đa. Trong các ngày 18-19/7, những người này xuất hiện triệu chứng đau rát họng, mệt mỏi, đi khám và lần lượt có kết quả test nhanh, rRT-PCR dương tính với nCoV.

Ngay sau khi phát hiện 3 trường hợp này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo những người đã đến nhà thuốc Đức Tâm trong thời gian từ ngày 5/7 đến 19/7 phải tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn.

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Ảnh minh họa: Internet

Lực lượng chức năng địa phương cũng đã thiết lập khu vực cách ly tạm thời tại đây và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho gần 300 người ngay trong đêm.

Ngoài 3 người tại nhà thuốc Đức Tâm, các trường hợp nhiễm virus mới được ghi nhận đều tiếp xúc gần với những F0 đã công bố trước đó, đa số là người nhà hoặc đồng nghiệp.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 486 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó, tính riêng từ ngày 5/7 đến nay, số người nhiễm nCoV tại Hà Nội là 217 trường hợp.

Ngoài ra, tổng số trường hợp dương tính với virus liên quan 6 chùm lây nhiễm mới phát sinh (từ ngày 16/7 đến nay) đã lên tới 111 người, gồm Nguyễn Khuyến, Đống Đa (50); Tân Mai, Hoàng Mai (22); Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng (23), B6 Trại Găng (6), liên quan đến Bắc Ninh (7), nhà thuốc Đức Tâm (3).

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Sáng ngày 19/7, ngành y tế tỉnh Nghệ An thông bào về 6 ca dương tính mới với COVID-19 trên địa bàn, trong đó có 2 bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến Trung ương điều trị.

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