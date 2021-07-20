Kon Tum: Phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19 đầu tiên, trở về từ tỉnh Gia Lai

Xã hội 20/07/2021 14:37

Sáng ngày 20/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum vừa có thông báo về 2 trường hợp dương tính với COVID-19. Cả hai người này đều trở về từ tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin từ trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Kon Tum, ngày 20/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum cho biết địa phương vừa ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

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Công văn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum - Ảnh: Sở Y tế tỉnh Kon Tum

Cụ thể, ca COVID-19 thứ nhất: M.V.T., dân tộc Kinh, sinh năm 1988; địa chỉ xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dịch tễ: Ngày 19/7/2021, M.V.T. di chuyển từ thị trấn KBang, huyện KBang, tỉnh Gia Lai đến địa bàn tỉnh Kon Tum qua Chốt 3 (tại xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Tại đây, M.V.T. có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca này được phát hiện và cách ly kịp thời tại chốt, chưa vào địa bàn tỉnh Kon Tum. Hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông.

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Người dân ra vào địa phận tỉnh phải khai báo y tế và test nhanh COVID-19 - Ảnh: Sở Y tế tỉnh Kon Tum

Ca COVID-19 thứ hai: V.T.D., dân tộc Kinh, sinh năm 1993; địa chỉ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Dịch tễ: Ngày 18/7/2021 đến 19/7/2021, V.T.D. di chuyển từ huyện Kbang đến thành phố Plei Ku, tỉnh Gia Lai, đến tỉnh Kon Tum qua Chốt 1 (tại Trạm Sao Mai thuộc xã Hòa Bình, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Tại đây, V.T.D. có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca phát hiện và cách ly kịp thời tại Chốt, chưa vào địa phận tỉnh Kon Tum. Hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum.

Hiện sức khỏe của các trường hợp này ổn định, không có các triệu chứng mắc COVID-19.

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