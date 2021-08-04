Dù đang thực hiện cách ly tập trung nhưng một nhóm thanh niên vẫn tổ chức tụ tập đánh bạc và còn phát trực tiếp trên mạng xã hội.
- Chân dung "hot girl" cầm đầu đường dây đánh bạc trăm tỷ và vỏ bọc "vợ thảo" hàng ngày cùng chồng dậy sớm bán bánh cuốn
- Đường dây đánh bạc 64.000 tỷ ở Hà Nội: Chỉ riêng tháng 5, lợi nhuận của nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng
Theo Sài Gòn giải phóng đưa tin, một nhóm 5 thanh niên mới từ TP.HCM về Thừa Thiên-Huế đang thực hiện cách ly tập trung nhưng đã tụ tập đánh bạc và còn phát trực tiếp trên mạng xã hội. Việc này đã bị cơ quan chức năng lập biên bản để tiến hành xử lý theo quy định.
Chiều ngày 3/8, Thượng tá Ngô Nam Cường - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hàng chục người vi phạm quy chế trong khu cách ly tập trung tại Khu T6, Ký túc xá Trường Bia (phường An Cựu, TP. Huế) đã tự nguyện xin nhận hình phạt bằng việc mặc đồ bảo hộ và đi nhặt rác và dọn vệ sinh trong khu cách ly này vào chiều cùng ngày để nếm trải sự vất vả của lực lượng phục vụ.
Theo thông tin của báo Thanh Niên, một vụ tương tự cũng xảy ra vào ngày 27/7, lực lượng chức năng đã lập biên bản với một nhóm 8 thanh niên tuổi từ 20 - 30 về hành vi tụ tập, đánh bài, không đeo khẩu trang và vi phạm các quy định về phòng chống dịch.
Nhóm này gồm T.T.T., N.V.H., H.V.H., T.V.Q., T.T., N.V.D., N.L. cùng quê ở Thừa Thiên - Huế, vừa trở về từ TP.HCM. Cả hai nhóm đánh bài này đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình nên cũng tự nguyện nhận hình phạt và đã được lực lượng chức năng đồng ý.
Một thanh niên tham gia đánh bài trong khu cách ly đã trình bày nguyện vọng như sau: "Hôm trước các em lỡ dại, giờ đây các em tình nguyện mặc đồ bảo hộ để trải nghiệm sự vất vả của lực lượng phòng chống dịch. Chúng em xin nhặt từng cọng rác để khu cách ly sạch hơn, đẹp hơn, thoáng hơn để những người khác yên tâm nghỉ ngơi".