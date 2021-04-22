Mẹ của tài xế Mercedes tông người: Giấy tờ tùy thân bị giữ vì đánh bạc, căn nhà là tài sản duy nhất của gia đình, nếu bán đi thì cả nhà biết sống ở đâu

Xã hội 22/04/2021 12:03

Liên quan đến vụ tài xế xe Mercerdes tông nữ tiếp viên hàng không và tài xế xe Grab, trong phiên tòa phúc thẩm sáng nay, bị cáo cho biết căn nhà được mua bằng tiền của mẹ nhưng do bà không có giấy tờ tùy thân nên mình mới đứng tên.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 22/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) đã bị toà sơ thẩm TAND quận Phú Nhuận tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

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 Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) - Ảnh: Thanh Niên

Được biết, đây là đối tượng tài xế chạy xe Mercedes 84km/h tông nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường (31 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) thương tật 79% và ông Lê Mạnh Thường (64 tuổi, tài xế GrabBike, tử vong tại bệnh viện). 

Liên quan đến việc Phong sang tên căn biệt thự cho mẹ trong thời gian bị tạm giam để bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân, đại diện công ty Nhà Mơ (chủ đầu tư căn hộ) đã nhận lỗi khi chưa thể cấp sổ hồng cho căn hộ của bị cáo Phong. Bên cạnh đó, đại diện công ty này cũng cho biết việc chuyển nhượng sang tên căn hộ từ bị cáo Phong sang cho mẹ đã hoàn tất. Nhưng sau đó, chủ toạ yêu cầu chủ đầu tư không cho phép căn hộ này chuyển nhượng sang người khác vì đây là tài sản có liên quan đến bị cáo.

Về phần bị cáo Phong, anh thừa nhận việc sang tên căn nhà cho mẹ để bồi thường cho người bị hại. Đồng thời tiết lộ đây vốn là nhà của mẹ bị cáo, số tiền 1,470 tỷ đồng mua là do mẹ bị cáo chi trả. Nhưng do lúc đó mẹ không có hộ khẩu, không có chứng minh nhân dân nên bị cáo đứng tên. Phong cũng cho biết căn nhà này chưa có sổ hồng nên không thể thế chấp ngân hàng để bồi thường. 

Bà Hoạ Mi - mẹ của Phong cũng cho biết do không có sổ hồng nên không thể thế chấp ngân hàng, đồng thời không mượn được tiền để khắc phục hậu quả cho bị hại. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao không làm việc với ngân hàng để thế chấp vay tiền khi trong tay có giấy tờ hợp đồng mua bán căn nhà với chủ đầu tư thì bà Mi bật khóc cho hay căn nhà là tài sản duy nhất của gia đình, nếu thế chấp, bán đi để khắc phục hậu quả cho bị hại thì gia đình không biết sống ở đâu. 

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Bà Hòa Mi - mẹ của bị cáo Phong - Ảnh: Thanh Niên 

Bà Mi cũng cho biết, việc bản thân không có giấy tờ tùy thân là do bị tạm giữ vì liên quan đến hành vi đánh bạc (ghi đề).

Được biết, trong phiên tòa phúc thẩm sáng 22/4, luật sư của bị cáo Phong tiếp tục vắng mặt nên bị cáo này đồng ý tự bào chữa cho mình.

Một số người liên quan được triệu tập nhưng không có mặt, xét thấy những người được triệu tập này vắng mặt nhưng không ảnh hưởng đến phiên xét xử vì đã có lời khai đầy trong bản án, do đó HĐXX tiếp tục làm việc.

Nữ tiếp viên hàng không bị xe Mercerdes tông: Phong sang tên nhà cho mẹ để khắc phục hậu quả tai nạn nhưng tôi chưa nhận được 1 đồng

Nữ tiếp viên hàng không bị xe Mercerdes tông: Phong sang tên nhà cho mẹ để khắc phục hậu quả tai nạn nhưng tôi chưa nhận được 1 đồng

Liên quan đến vụ việc nữ tiếp viên hàng không và tài xế GrabBike bị xe Mercerdes tông, người trong cuộc cho hay dù đã có văn bản viết tay rằng đối tượng sẽ sang tên căn nhà cho mẹ để khắc phục hậu quả, nhưng đến nay, các nạn nhân vẫn chưa nhận được tiền.

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