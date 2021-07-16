Quảng Bình: Con trai tâm thần 'xuống tay' với mẹ ruột bằng một đòn dao chí mạng

Xã hội 16/07/2021 13:42

Nghe thấy tiếng la hét thất thanh, hàng xóm chạy sang thì thấy bà V. đã nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trên người bê bết máu.

Theo báo Người Lao động, sáng 16/7, ông Lý Quang Huy - Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn phường này vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong. Nạn nhân là bà Huỳnh Thị V. (SN 1960, trú TDP 5, phường Đồng Sơn).

Trước đó, tối 15/7, hàng xóm xung quanh nghe tiếng la hét phát ra từ nhà của bà V. Thấy điều bất thường, mọi người đã nhanh chóng chạy đến thì tá hoả phát hiện bà V. đã nằm gục xuống giữa nhà, xung quanh bê bết máu. Nhận được tin báo, lực lượng công an và chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

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Nguyễn Trường An đã ra tay sát hại mẹ ruột của mình - Ảnh: Báo Người lao động

Theo báo Công Lý, qua điều tra, bước đầu xác định bà V. đã bị con trai ruột của mình là Nguyễn Trường An (SN 1987) dùng dao sát hại. Được biết, An là đối tượng tâm thần. Trước khi xảy ra sự việc sát hại kinh hoàng này, gia đình bà V. cũng đã làm giấy tờ, thủ tục công nhận tâm thần đối với An. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên chưa thể đưa An vào trung tâm tâm thần điều trị.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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