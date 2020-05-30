Theo trưởng ấp, gã đàn ông đánh đập con gái 6 tuổi từng bạo hành đấng sinh thành đến mức người cha già phải bỏ xứ mà đi.

Sáng nay (30/5), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Danh Đa (SN 1997, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu) để điều tra về hành vi đánh đập con gái 6 tuổi.

Danh Đa đánh đập con gái 6 tuổi vì cháu bé làm đổ gạo xuống đất - Ảnh cắt từ clip

Theo lời khai, khoảng 15 giờ chiều 28/5, Đa đi nhậu về thì thấy con gái Danh Thị Nil (SN 2014) đổ gạo xuống đất liền tát, đá, túm tóc và dùng nhánh cây đánh liên tiếp vào người con gái. Thậm chí, Danh Đa còn dùng dây xích sắt để cột tay cháu Nil lại quanh cột nhà để đánh đập. Một người hàng xóm chứng kiến đã quay clip đăng lên mạng xã hội.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà còn có 2 con ruột của Đa là Danh Chuyện (SN 2016) và Danh Thị Đồng (SN 2018).

Gia đình Danh Đa thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, ba cha con sống trong căn nhà tình thương được nhà nước cấp, không có đất sản xuất.

Thông tin đăng tải trên Kiến Thức, ông Lý Phuông (Trưởng ấp Prey Chóp B) cho biết, Danh Đa từng nhiều lần đánh đập đấng sinh thành đến mức người cha phải bỏ xứ mà đi vì không chịu được sự hành hạ của con trai.

Cha Danh Đa phải bỏ xứ vì không chịu được sự hành hạ của con trai - Ảnh: Kiến Thức

Khi không còn cha để bạo hành, Danh Đa trút hết mọi ức chế, cáu giận lên vợ con. Hai năm trước, do không chịu nổi những lần "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" của chồng, vợ Đa bỏ đi lấy chồng khác, để lại 3 đứa con tội nghiệp sống cùng người cha bạo lực.

Sau khi xảy ra sự việc, bé gái 6 tuổi đã được cơ quan chức năng đưa đến cơ sở y tế điều trị các vết thương và theo dõi sức khỏe. Hai người con khác của Đa được giao cho họ hàng chăm sóc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ cha trói tay con gái 6 tuổi rồi đánh đập tàn nhẫn: Gia đình nghèo khó, mẹ đi lấy chồng khác bỏ lại 3 con thơ Liên quan đến vụ cha đánh đập con gái 6 tuổi khiến dư luận xã hội bức xúc, mới đây chính quyền địa phương đã thông tin nhiều tình tiết bất ngờ.

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