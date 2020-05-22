Sau khi uống rượu, cha về nhà đánh chết con trai 7 tháng tuổi

Xã hội 22/05/2020 13:52

Sau khi uống rượu về nhà, thanh niên 23 tuổi đánh con trai tử vong. Hiện nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hôm nay (22/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Phiên (23 tuổi, quê ở thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi đánh con trai tử vong.

danh con trai tu vong 1
Sau khi đi nhậu về, Phiên đánh đập vợ con khiến con trai 7 tháng tuổi tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, tối 21/5, sau khi uống rượu Nguyễn Văn Phiên trở về phòng trọ tại khu nhà trọ thuộc thôn An Thạnh, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn. Tại đây, Phiên đánh vợ là chị Nguyễn Thị Hà Vi (19 tuổi, trú thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam) và con trai ruột là Nguyễn Bảo B. (7 tháng tuổi).

Sau đó, chị Vi thấy con bị tím tái nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày thì cháu B. tử vong. 

Cách đây ít ngày, tại Sóc Trăng cũng xảy ra trường hợp cha đánh con trai tử vong khiến nhiều người xót xa.

Theo điều tra, sáng 14/5, Nguyễn Văn Thêm (46 tuổi, ngụ ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách) sang nhà chị ruột là Nguyễn Thị Hồng và dùng dao chém hai mẹ con chị này bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Trong lúc gia đình chị Hồng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, Thêm về nhà mình rồi dùng ống tuýp sắt đập liên tiếp vào đầu con trai là Nguyễn Hiếu Nghĩa (3 tuổi) khiến bé trai tử vong.

danh con trai tu vong 2
Hung khí Thêm dùng để giết con trai rồi tự tử - Ảnh: Internet

Gây án xong, Thêm dùng hung khí cứa vào đầu và cổ nên bị mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Trước đó, đối tượng sử dụng ma túy đá và có dấu hiệu bị rối loạn tâm thần.

Lời khai của người cha nghi đánh con 2 tháng tuổi gãy chân: Do sơ ý giẫm chân con vào ban đêm

Lời khai của người cha nghi đánh con 2 tháng tuổi gãy chân: Do sơ ý giẫm chân con vào ban đêm

Liên quan đến nghi án cha bạo hành con 2 tháng tuổi đến gãy chân, cơ quan công an đã mời người cha đến lấy lời khai.

Xem thêm
Từ khóa:   cha giết con Quảng Nam giết người

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 7 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 38 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 40 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 57 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản