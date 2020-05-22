Sau khi uống rượu về nhà, thanh niên 23 tuổi đánh con trai tử vong. Hiện nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hôm nay (22/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Phiên (23 tuổi, quê ở thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi đánh con trai tử vong.

Sau khi đi nhậu về, Phiên đánh đập vợ con khiến con trai 7 tháng tuổi tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, tối 21/5, sau khi uống rượu Nguyễn Văn Phiên trở về phòng trọ tại khu nhà trọ thuộc thôn An Thạnh, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn. Tại đây, Phiên đánh vợ là chị Nguyễn Thị Hà Vi (19 tuổi, trú thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam) và con trai ruột là Nguyễn Bảo B. (7 tháng tuổi).

Sau đó, chị Vi thấy con bị tím tái nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày thì cháu B. tử vong.

Cách đây ít ngày, tại Sóc Trăng cũng xảy ra trường hợp cha đánh con trai tử vong khiến nhiều người xót xa.

Theo điều tra, sáng 14/5, Nguyễn Văn Thêm (46 tuổi, ngụ ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách) sang nhà chị ruột là Nguyễn Thị Hồng và dùng dao chém hai mẹ con chị này bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Trong lúc gia đình chị Hồng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, Thêm về nhà mình rồi dùng ống tuýp sắt đập liên tiếp vào đầu con trai là Nguyễn Hiếu Nghĩa (3 tuổi) khiến bé trai tử vong.

Hung khí Thêm dùng để giết con trai rồi tự tử - Ảnh: Internet

Gây án xong, Thêm dùng hung khí cứa vào đầu và cổ nên bị mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Trước đó, đối tượng sử dụng ma túy đá và có dấu hiệu bị rối loạn tâm thần.

Lời khai của người cha nghi đánh con 2 tháng tuổi gãy chân: Do sơ ý giẫm chân con vào ban đêm Liên quan đến nghi án cha bạo hành con 2 tháng tuổi đến gãy chân, cơ quan công an đã mời người cha đến lấy lời khai.

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