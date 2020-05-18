Liên quan đến nghi án cha bạo hành con 2 tháng tuổi đến gãy chân, cơ quan công an đã mời người cha đến lấy lời khai.

Trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị này đã tiến hành lấy lời khai đối tượng Lê Văn Sơn (sinh năm 1989, ngụ ấp Tân Trạch, Xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp) để làm rõ nghi án cha bạo hành con đến gãy chân.

Theo thông tin trên Công an nhân dân, tại cơ quan điều tra, Sơn bước đầu khai nhận là do sơ ý giẫm phải chân con. Sau đó, nhìn thấy con khóc nên đối tượng đã cùng người thân đưa bé đến bệnh viện. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bé bị gãy chân. Hiện tại, nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng TP. HCM để tiếp tục điều trị. Cơ quan Công an cũng đã liên hệ với mẹ ruột của bé để làm rõ lời khai của đối tượng này.

Nghi án cha bạo hành con gãy chân gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé trai 2 tháng tuổi bị cha đánh gãy chân. Theo thông tin được chia sẻ, do bé quấy khóc nên người cha ngủ không ngon giấc. Chính vì vậy, người đàn ông đã đá vào chân con. Sau đó, ông ngoại đưa nạn nhân đi chụp X-Quang và phát hiện chân bé bị gãy chân.

Tuy nhiên, vì gia đình không có điều kiện đưa bé đi bệnh viện tỉnh để khám nên chỉ đắp thuốc tại nhà. Cũng theo nguồn tin trên, mẹ nạn nhân và Sơn sống chung như vợ chồng và sinh được cháu bé. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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