Vụ việc cha bạo hành con tại Bình Dương khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Điều khiến mọi người bức xúc nhất là người mẹ biết chuyện nhưng lại bao che.

Hiện cơ quan Công an phường Phú Lợi (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) vẫn đang điều tra, làm rõ vụ cha bạo hành con 5 tuổi xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin trên Kiến thức, vào ngày 27/3, cơ quan công an nhận được trình báo của người thân bé B.C.T (5 tuổi) về việc bé bị cha mẹ là B.T.N (sinh năm 1988) và B.T.M.H (sinh năm 1995) bạo hành.

Cũng theo nguồn tin trên, trước đây vợ chồng N. và H. sống chung với gia đình bà C. (bà ngoại của nạn nhân, mẹ của H.) tại phường Chánh Nghĩa. Tuy nhiên, sau đó vì mâu thuẫn nên N. và H. chuyển ra sống riêng.

Trong thời gian sống chung, người thân từng chứng kiến cảnh N. đánh con dã man. Khi thấy con trai bị chồng đánh, H. chẳng những không can ngăn mà còn hùa theo đánh bé. Mới đây, người cậu phát hiện cháu mình bị đánh, vết thương đầy người nên đã dùng điện thoại chụp lại làm bằng chứng, đồng thời đưa bé đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Người cha bạo hành con 5 tuổi đến bầm tím người - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được thông tin từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra, làm rõ. Chính quyền địa phương sau đó đã mời N. và H. lên làm việc. Tại đây, N. khai do con trai nghịch nước, làm rơi điện thoại nên tức giận dùng đũa bếp đánh con. Người này khai, chỉ đánh con 6, 7 cái vào chân, tay để dạy dỗ.

Về phần H., người mẹ này cho rằng việc dạy dỗ con cái là chuyện riêng của gia đình, không ai được xen vào. Cho dù chồng mình đánh con để dạy dỗ cũng là việc riêng trong nhà. Sau đó, H. đã viết bản cam kết không tái phạm.

Vụ việc đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, ai nấy đều bức xúc trước hành vi bạo hành con nhỏ của người cha. Đặc biệt hành vi cố tình bao che của H. cũng bị mọi người lên án dữ dội.

Hé lộ quá khứ bất hảo của người cha đánh con trai 4 tháng tuổi gãy chân, xuất huyết não Liên quan đến vụ bé trai bị bạo hành đến gãy chân, xuất huyết não tại TP. HCM, hiện cơ quan công an đã triệu tập người cha lên làm việc và tiếp tục điều tra vụ việc.

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