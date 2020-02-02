Nhiều ngày qua, vụ việc mẹ bạo hành con dã man tại Bình Dương khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. Những thông tin về quá khứ của người mẹ này càng khiến mọi người bất ngờ hơn.

Mới đây, UBND phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được danh tính người mẹ bạo hành con dã man gây xôn xao khắp các diễn đàn Facebook. Theo đó, người mẹ tên là Nguyễn Thị Kim Thúy (31 tuổi, trú xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tạm trú phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Hình ảnh người mẹ bạo hành con gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, hiện Thúy đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em. Được biết người phụ nữ này từng sống như vợ chồng với nhiều người đàn ông, hiện đang làm mẹ đơn thân nuôi 1 bé gái 6 tuổi và 1 bé trai 3 tuổi. Đứa trẻ bị đánh đập trong clip là con trai nhỏ của Thúy.

Hàng xóm cho biết trước đây thường nghe thấy tiếng trẻ con khóc, la hét trong nhà. Khi mọi người nhìn vào thì thấy Thúy đánh đập 2 con nhỏ trong căn nhà khóa trái nhưng không dám can ngăn. Lúc mọi người hỏi lý do đánh đập con thì người mẹ trả lời “do chán đời”.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Cách đây khoảng 1 năm, Thúy từng bị chính quyền địa phương phạt hành chính hơn 1 triệu đồng vì tội đánh đập trẻ em nhưng vẫn không thay đổi. Gần đây, người dân địa phương nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đến sống chung với Thúy như vợ chồng. Chính người này đã quay lại cảnh Thúy đánh con và đăng lên Facebook. Hiện tại, hai đứa trẻ đã được đưa về nhà ngoại chăm sóc.

Như thông tin trước đó đã đưa, tối 31/1 trên Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng dây thừng buộc vào cổ con trai, kéo lê rồi đánh đập dã man mặc đứa trẻ gào khóc. Đoạn clip đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

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