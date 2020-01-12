Sau khi dùng dao đâm cha ruột, bạo hành con gái, Vỹ trộm xe máy và bị người dân vây bắt. Được biết Vỹ là đối tượng nghiện ma túy.
- “Đạo chích” U70 cầm đầu đường dây trộm trộm chó liên huyện cùng đồng bọn sa lưới
- Con nghiện mang theo kim tiêm đột nhập nhà trọ trộm tiền
Mới đây, Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, tỉnh Đà Nẵng) xác nhận đơn vị này vừa bàn giao đối tượng nghiện ma túy, trộm xe máy cho Công an huyện Hòa Vang thụ lý.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng 12/1, đối tượng Trịnh Vỹ (sinh năm 1991, trú thôn Đông Lâm, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) thực hiện hành vi trộm xe máy của ông L.Đ (sinh năm 1960, trú thôn Phong Nam, xã Hòa Châu) đang làm ruộng gần đó thì bị bắt.
Cụ thể, vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Đ. dựng xe máy ở bờ ruộng ở khu vực gần nhà để làm việc. Một lúc sau, ông Đ. nhìn thấy một đối tượng lạ mặt đến trộm xe của mình nên tri hô. Sau đó người dân địa phương đã phối hợp với lực lượng công an xã vây bắt đối tượng.
Được biết, tại địa phương Vỹ là đối tượng nghiện ma túy. Vào tối 11/1, Vỹ vừa dùng dao đâm cha ruột, bạo hành con tại nhà riêng. Sau khi gây án, Vỹ đang trên đường bỏ trốn đến Hòa Châu, vừa trộm xe thì bị bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Vỹ khai nhận nghiện ma túy đá, lên cơn ngáo đá nên mất kiểm soát hành vi. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.