Sau khi dùng dao đâm cha ruột, bạo hành con gái, Vỹ trộm xe máy và bị người dân vây bắt. Được biết Vỹ là đối tượng nghiện ma túy.

Mới đây, Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, tỉnh Đà Nẵng) xác nhận đơn vị này vừa bàn giao đối tượng nghiện ma túy, trộm xe máy cho Công an huyện Hòa Vang thụ lý.

Tại địa phương, Vỹ là đối tượng nghiện ma túy - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng 12/1, đối tượng Trịnh Vỹ (sinh năm 1991, trú thôn Đông Lâm, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) thực hiện hành vi trộm xe máy của ông L.Đ (sinh năm 1960, trú thôn Phong Nam, xã Hòa Châu) đang làm ruộng gần đó thì bị bắt.

Cụ thể, vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Đ. dựng xe máy ở bờ ruộng ở khu vực gần nhà để làm việc. Một lúc sau, ông Đ. nhìn thấy một đối tượng lạ mặt đến trộm xe của mình nên tri hô. Sau đó người dân địa phương đã phối hợp với lực lượng công an xã vây bắt đối tượng.

Sau khi dùng dao đâm cha ruột, bạo hành con gái tại nhà riêng, Vỹ đi trộm xe máy thì bị người dân bắt giữ - Ảnh: Internet

Được biết, tại địa phương Vỹ là đối tượng nghiện ma túy. Vào tối 11/1, Vỹ vừa dùng dao đâm cha ruột, bạo hành con tại nhà riêng. Sau khi gây án, Vỹ đang trên đường bỏ trốn đến Hòa Châu, vừa trộm xe thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Vỹ khai nhận nghiện ma túy đá, lên cơn ngáo đá nên mất kiểm soát hành vi. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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