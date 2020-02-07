Liên quan đến vụ bé trai bị bạo hành đến gãy chân, xuất huyết não tại TP. HCM, hiện cơ quan công an đã triệu tập người cha lên làm việc và tiếp tục điều tra vụ việc.

Nhiều giờ qua, vụ việc bé trai bị bạo hành bầm tím khắp người, gãy chân, xuất huyết não khi mới 4 tháng tuổi khiến cư dân mạng không khỏi phẫn nộ. Nạn nhân là bé C.M.K. Liên quan đến vụ việc trên, Hội bảo vệ trẻ em TP.HCM đã cử luật sư vào cuộc để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho bé. Bên cạnh đó, theo thông tin trên VnExpress, Công an quận 9 đã triệu tập Châu Minh Tiến (24 tuổi, cha của bé trai bị bạo hành) đến làm việc. Lúc đầu người này phủ nhận việc bạo hành con nhưng sau đó đã thừa nhận việc đánh đập con trong cơn “ngáo đá”. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng này.

Cũng theo nguồn tin trên, Tiến và chị Nguyễn Hồng Tím (mẹ bé K.) quen nhau từ 2015 rồi sống chung như vợ chồng tại phường Long Phước, quận 9 (TP. HCM) nhưng không đăng ký kết hôn dù đã có 2 người con. Thông tin bé trai bị bạo hành đến gãy chân, xuất huyết não khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: Internet Được biết, Tiến bỏ học khi chưa xong lớp 1, sau đó học nghề sửa xe. Năm 2016, Tiến phải vào trại cai nghiện 2 năm vì sử dụng ma túy đá. Sau khi được trở về, đối tượng này lại tái nghiện và không có nghề nghiệp ổn định. Tiến cũng thường có biểu hiện bất thường, hay đánh đập vợ con. Theo lời kể của người thân, từ khi bé K. mới hơn 1 tháng tuổi đã bị cha đánh đập. Khi người nhà can ngăn thì Tiến nói muốn “dạy dỗ” con từ nhỏ.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 9, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã yêu cầu công an sớm xác định mẹ bé K. có dương tính với ma túy hay không. Nếu có thì sẽ cách ly để bé K. được chăm sóc tốt nhất có thể. Từ khi mới hơn 1 tháng tuổi, bé K. đã bị cha đánh đập dã man - Ảnh: Internet Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 3/2 vừa qua khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa tiếp nhận trường hợp bé C.M.K (4 tháng tuổi) vào cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Khi đưa con vào viện, người cha cho biết con mình nằm võng nên bị té xuống đất. Tuy nhiên, các bác sĩ nghi bé trai bị bạo hành. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết bé K. bị chấn thương phần mềm, bầm tím nhiều vùng tay, ngực, bụng và mặt. Ngoài ra, nạn nhân còn bị gãy 1/3 xương đùi phải nhưng vì bị xuất huyết não nên chưa phẫu thuật ngay được.

Đau lòng: Bé trai 4 tháng tuổi ở Sài Gòn nghi bị cha ruột đánh gãy chân, xuất huyết não để ‘dạy dỗ’ Chỉ mới 4 tháng tuổi nhưng bé trai bị bạo hành đến mức cả người bầm tím, gãy chân, xuất huyết não. Trước đó, người cha đã từng đi cai nghiện 2 lần.

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