Đau lòng: Bé trai 4 tháng tuổi ở Sài Gòn nghi bị cha ruột đánh gãy chân, xuất huyết não để ‘dạy dỗ’

Xã hội 06/02/2020 15:44

Chỉ mới 4 tháng tuổi nhưng bé trai bị bạo hành đến mức cả người bầm tím, gãy chân, xuất huyết não. Trước đó, người cha đã từng đi cai nghiện 2 lần.

Trao đổi với báo chí, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp bé C.M.K (4 tháng tuổi) vào cấp cứu. Cụ thể, vào ngày 3/2 vừa qua, bé K. được đưa đến trong tình trạng hai má bầm tím, gãy xương đùi trái, nhiều vết bầm khác ở ngực, bụng và hai tay, xuất huyết dưới nhện (xuất huyết não).

Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bé K. bị chấn thương phần mềm, bầm tím nhiều vùng tay, ngực, bụng và mặt. Ngoài ra, bé còn bị gãy 1/3 xương đùi phải nhưng vì bị xuất huyết não nên chưa phẫu thuật ngay được.

Khi đưa con vào viện, C.M.T (cha của bé K.) cho biết bé nằm võng nên bị té xuống đất. Tuy nhiên, các bác sĩ nghi bé trai bị bạo hành. Được biết, bé K. là con thứ hai của N.H.T (21 tuổi) và C.M.T (23 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM). Từ khi mới 19 tuổi, T. đã thường xuyên sử dụng ma túy đá, từng bị đưa đi cai nghiện 2 năm nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”.

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Bé trai bị bạo hành dã man, nhập viện trong tình trạng bầm tím người, gãy chân và xuất huyết não - Ảnh: Internet

Theo lời người nhà chia sẻ trên Phụ nữ Việt Nam, từ khi mới sinh, bé K. đã bị cha ruột đánh liên tục. Trước đó, khi mới được 1,5 tháng, bé đã bị đánh sưng mặt mũi. Khi người nhà can ngăn, T. giải thích muốn dạy con từ lúc nhỏ vì khi lớn lên không thể dạy được. Không chỉ đánh con, T. cũng thường xuyên bạo hành vợ dã man.

Các bác sĩ cho biết, bé K. phải nằm viện trong tình trạng treo ngược 2 chân lên trời trong 2 tuần để theo dõi. Hình ảnh đau lòng này khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. Hiện Hội bảo vệ trẻ em TP.HCM đã cử luật sư vào cuộc để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho bé.

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Từ khóa:   TP. HCM cha bạo hành con bạo hành vợ

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