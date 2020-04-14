Cha dượng hờ xâm hại con riêng thiểu năng của vợ đến sinh con

Xã hội 14/04/2020 17:06

Lợi dụng chị H. vắng nhà, Tân nhiều lần xâm hại con riêng của vợ hờ. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hôm nay (13/4), Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Ngọc Tân (SN 1982, trú quận Thanh Khê) về tội Hiếp dâm, Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (đều có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù).

Khoảng tháng 3/2013, Tân sống như vợ chồng với chị H. nhưng không đăng ký kết hôn và có một con chung. Chị H. có 2 người con riêng là em N. (bị thiểu năng, sinh ngày 27/4/2000) và em Th. (sinh ngày 23/5/2003).

Lợi dụng chị H. vắng nhà, Tân đã nhiều lần xâm hại con riêng của vợ hờ. Đầu năm 2017, bé N. mang thai và sinh con gái. Kết luận giám định pháp y cho thấy N. và Tân là cha mẹ ruột của đứa bé. Tháng 9/2018, Tân bị bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy thì chị H. mới dám tố cáo hành vi đồi bại của Tân.

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Tân nhiều lần xâm hại con riêng của vợ hờ dẫn đến mang thai - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo kết luận điều tra, cơ quan công an khẳng định từ đầu năm 2014 đến tháng 4/2016, Tân biết em N. bị chậm phát triển trí tuệ nên đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu. Từ đầu năm 2017 đến tháng 5/2018, Tân tiếp tục quan hệ tình dục với em Th. nhiều lần. Trong quá trình sống chung, Tân còn thường xuyên đánh đập hai em, làm cho N. và Th. sợ  hãi, không dám tố giác sự việc.

Chị H. kể do phải mưu sinh ngoài chợ, thường xuyên vắng nhà nên đến khi N. mang bầu thì chị mới bàng hoàng. Tuy nhiên, do quá sợ hãi nên chị đã im lặng, không dám tố cáo hành vi của Tân để bảo vệ hai con gái của mình. Tân liên tục đánh và đe dọa là sẽ giết cả ba mẹ con nếu chị báo công an. 

Hiện nay cuộc sống của ba mẹ con chị H. khá vất vả. Hằng đêm, chị phải làm việc thuê ở chợ đầu mối để có tiền lo cho các con và đứa cháu ngoại mới hơn hai tuổi. Hai em N. và Th. cũng thay nhau phụ mẹ chạy hàng ngoài chợ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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Theo Luật sư Phạm Thanh Hữu, khả năng cao đối tượng Nguyễn Đức Hưng sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi với khung hình phạt: bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

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