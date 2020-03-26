Cần Thơ: Nhậu say, chú cầm dao đe dọa hiếp dâm cháu ruột 10 tuổi

Xã hội 26/03/2020 17:31

Lợi dụng người thân vắng nhà, nam thanh niên 29 tuổi đã cầm dao đe dọa, hiếp dâm cháu ruột mới 10 tuổi.

Mới đây, VKSND TP. Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với H.V.K. (29 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai) để điều tra về hành vi hiếp dâm cháu ruột.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 30 ngày 20/3, sau khi uống rượu say, K. đến nhà anh ruột để mượn tiền. Khi K. đến thì anh trai và chị dâu đều không có nhà. Thấy cháu ruột là bé M. (10 tuổi) từ phòng ngủ đi ra, K. nảy sinh ý định đồi bại.

K. về nhà lấy dao giấu trong người rồi quay lại nhà anh ruột. Đối tượng dùng dao đe dọa bé M. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Đúng lúc này, mẹ của K. sang nhà tìm và phát hiện hành vi thú tính của con trai. 

K. hoảng sợ nên lập tức rời khỏi hiện trường. Bé M. kể lại toàn bộ hành vi cầm thú của người chú cho gia đình biết. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Hiện K. đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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Chú cầm dao đe dọa hiếp dâm cháu ruột - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây ít ngày, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Toàn (SN 1995, ngụ xã Hà Tây, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) cũng vì hành vi hiếp dâm cháu ruột khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 4/2013, Toàn từ TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đến nhà chị gái ở huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai chơi. Tại đây, Toàn và anh rể đi uống rượu ở một quán gần nhà.

Tối cùng ngày, Toàn về nhà chị gái và nằm ngủ ở phản gỗ tại phòng khách. Đến 12 giờ đêm, Toàn dậy đi vệ sinh. Thấy cháu gái SN 2001 ngủ một mình, Toàn đã khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu gái.

Ngoài ra, từ năm 2014-2017, Toàn đã hai lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu D. Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Toàn 15 năm tù về các tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

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