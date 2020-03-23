Lợi dụng vợ vắng nhà, Y Phon Niê đã nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ. Tại thời điểm bị xâm hại, nạn nhân chỉ mới 6 tuổi.

Sáng nay (23/3), TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Y Phon Niê (37 tuổi, ngụ xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, vào tháng 5/2016, Y Phon Niê kết hôn với chị H.T. (ngụ cùng xã). Chị T. có 2 con riêng cùng sinh năm 2011.

Trong thời gian từ năm 2017 đến tháng 8/2019, Y Phon Niê đã lợi dụng lúc vợ vắng nhà, nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ.

Y Phon Niê bị tuyên 20 năm tù giam về tội hiếp dâm con riêng của vợ - Ảnh: Zing

Mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, bị cáo lại dụ dỗ cho tiền bé gái, đồng thời đe dọa không được nói cho ai biết. Đến ngày 5/8/2019, Y Phon Niê tiếp tục giở trò đồi bại với bé gái thì bị vợ phát hiện.

Chị T. gửi đơn tố cáo hành vi đồi bại của chồng đến Công an huyện Krông Búk. Tại thời điểm bị xâm hại, nạn nhân mới chỉ 6 tuổi.

Tại phiên tòa, Y Phon Niê thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin lỗi vợ cùng nạn nhân. Khi nói lời sau cùng, bị cáo xin HĐXX tuyên mức án thấp nhất để sớm làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Y Phon Niê 20 năm tù giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cách đây ít ngày, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Trường (31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về hành vi xâm hại con riêng của vợ.

Trước đó, Công an huyện Điện Biên nhận được đơn tố giác của anh Tòng Văn Phúc (34 tuổi, trú tại huyện Điện Biên). Theo nội dung đơn tố giác, vào ngày 10/3/2020, anh Phúc phát hiện cháu ruột của mình là bé M. (10 tuổi, cùng trú tại xã Thanh Nưa) bị bố dượng là Trường xâm hại tình dục.

Nhận tin báo, Công an huyện Điện Biên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ tài liệu, đồng thời mời người tố giác, người bị hại và người bị tố giác lên trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Trường đã thừa nhận hành vi dâm ô đối cháu N. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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