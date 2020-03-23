Đắk Lắk: Cha dượng hiếp dâm con riêng 6 tuổi của vợ suốt 1 năm trời

Xã hội 23/03/2020 17:47

Lợi dụng vợ vắng nhà, Y Phon Niê đã nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ. Tại thời điểm bị xâm hại, nạn nhân chỉ mới 6 tuổi.

Sáng nay (23/3), TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Y Phon Niê (37 tuổi, ngụ xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, vào tháng 5/2016, Y Phon Niê kết hôn với chị H.T. (ngụ cùng xã). Chị T. có 2 con riêng cùng sinh năm 2011.

Trong thời gian từ năm 2017 đến tháng 8/2019, Y Phon Niê đã lợi dụng lúc vợ vắng nhà, nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ.

Đắk Lắk: Cha dượng hiếp dâm con riêng 6 tuổi của vợ suốt 1 năm trời - Ảnh 1
Y Phon Niê bị tuyên 20 năm tù giam về tội hiếp dâm con riêng của vợ - Ảnh: Zing

Mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, bị cáo lại dụ dỗ cho tiền bé gái, đồng thời đe dọa không được nói cho ai biết. Đến ngày 5/8/2019, Y Phon Niê tiếp tục giở trò đồi bại với bé gái thì bị vợ phát hiện.

Chị T. gửi đơn tố cáo hành vi đồi bại của chồng đến Công an huyện Krông Búk. Tại thời điểm bị xâm hại, nạn nhân mới chỉ 6 tuổi.

Tại phiên tòa, Y Phon Niê thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin lỗi vợ cùng nạn nhân. Khi nói lời sau cùng, bị cáo xin HĐXX tuyên mức án thấp nhất để sớm làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Y Phon Niê 20 năm tù giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cách đây ít ngày, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Trường (31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về hành vi xâm hại con riêng của vợ. 

Trước đó, Công an huyện Điện Biên nhận được đơn tố giác của anh Tòng Văn Phúc (34 tuổi, trú tại huyện Điện Biên). Theo nội dung đơn tố giác, vào ngày 10/3/2020, anh Phúc phát hiện cháu ruột của mình là bé M. (10 tuổi, cùng trú tại xã Thanh Nưa) bị bố dượng là Trường xâm hại tình dục.

Nhận tin báo, Công an huyện Điện Biên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ tài liệu, đồng thời mời người tố giác, người bị hại và người bị tố giác lên trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Trường đã thừa nhận hành vi dâm ô đối cháu N. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Sóc Trăng: Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ 8 lần lĩnh án

Sóc Trăng: Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ 8 lần lĩnh án

Sau khi đi tù về tội giết người, gã cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ nhiều lần khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đắk Lắk Hiếp dâm người dưới 16 tuổi hiếp dâm trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản