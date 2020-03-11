Sau khi đi tù về tội giết người, gã cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ nhiều lần khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Hôm nay (11/3), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Thạch Nốt (46 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Sóc Trăng) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó trong phiên tòa sơ thẩm, Thạch Nốt đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Thạch Nốt bị tuyên 18 năm tù giam - Ảnh: Zing

Theo cáo trạng, Thạch Nốt không biết chữ, có tiền án 20 năm tù về tội Giết người. Sau khi chấp hành án xong, bị cáo về quê sống như vợ chồng với bà B. (ở thị trấn Châu Thành).

Trong khoảng thời gian từ năm 2012-2014, lợi dụng lúc bà B. vắng nhà, Thạch Nốt đã 8 lần giao cấu với con riêng của vợ hờ là cháu M. (sinh ngày 8/8/2001). Trong đó, 7 lần Nốt xâm hại nạn nhân tại nhà, lần còn lại khi hai người đi soi ếch.

Dù bị cha dượng hiếp dâm nhiều lần nhưng cháu M. vẫn giữ im lặng vì sợ bị Nốt đánh. Đến tháng 7/2019, do không chịu nổi hành vi thú tính của Nốt nên bé M. đã kể mọi chuyện cho mẹ nghe. Sau đó bà B. đến công an xã trình báo sự việc.

Trong phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Nốt 18 năm tù giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định Thạch Nốt đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, lại có tiền án Giết người và chưa khắc phục xong phần trách nhiệm dân sự nên khó có thể giảm án.

Khi nghe chủ tọa hỏi lý do vì sao xâm hại con riêng của bà B. dù trước đó đã phạm một tội đặc biệt nghiêm trọng, Thạch Nốt nói: "Bị cáo mới ra tù nên về nhà thiếu thốn tình cảm".

HĐXX cho rằng lý do bị cáo đưa ra là không thể chấp nhận được nên quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Dọa cho nghỉ học, dượng hiếp dâm cháu suốt nhiều năm Mỗi lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu gái, Lê Minh Hào lại đe dọa sẽ cho cháu nghỉ học nếu tiết lộ mọi chuyện với người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-trang-cha-duong-hiep-dam-con-rieng-cua-vo-8-lan-linh-an-353409.html