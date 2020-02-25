Theo cáo trạng, vào năm 2010, Y Krang Liêng chung sống như vợ chồng với chị E. và cùng nuôi dưỡng cháu B. (SN 2007, con riêng của chị E.).

Liên quan đến vụ cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ gây xôn xao dư luận, hôm nay (25/2) TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Y Krang Liêng (61 tuổi, trú huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi .

Đúng lúc này, bà ngoại của cháu B. đến gọi cháu đi chăn bò. Nghe vậy, Y Krang Liêng dừng lại, còn cháu gái đi theo bà ngoại.

Khoảng 8 giờ ngày 14/4/2019, trong lúc chị E. vắng nhà, Y Krang Liêng gọi con riêng của vợ vào phòng và thực hiện hành vi đồi bại.

Đến chiều cùng ngày, bé gái đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân. Ngay sau đó, gia đình đã làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Tại thời điểm bị xâm hại, cháu B. được 11 tuổi 11 tháng.

Tại phiên tòa, bị cáo Y Krang Liêng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Krang Liêng 12 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Năm 2019, tại Đắk Lắk cũng xảy ra vụ cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo điều tra, chị H. (SN 1986) lấy chồng và sinh được hai con là cháu L. và T. (SN 2011). Cuối năm 2011, chị H. ly hôn chồng và nuôi 2 con.

Một thời gian sau, chị H. chung sống với Y Phon Niê (36 tuổi, trú tại xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) như vợ chồng và sinh được một con chung.

Ngày 5/8/2019, lợi dụng lúc vợ đi công chuyện, Y Phon Niê đã mở "phim đen" rồi gọi con gái riêng của vợ cùng xem và thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái.

Y Phon Niê hiếp dâm con riêng của vợ - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Khi Y Phon Niê vừa thực hiện xong hành vi đồi bại thì chị H. về nhà phát hiện sự việc nên tri hô. Ngay sau đó, chị H. đã làm đơn tố cáo hành vi thú tính của chồng đến Công an huyện Krông Búk.

Tại cơ quan công an, Y Phon Niê khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đáng nói, đây không phải lần đầu Y Phon xâm hại con riêng của vợ. Từ năm 2017 đến nay, gã này đã nhiều lần dụ dỗ con riêng của vợ xem phim đồi trụy rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.