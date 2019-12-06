Thấy mẹ bị đánh, bàn thờ bị ném ra ngoài, con trai lao vào đâm chết cha dượng 'hờ'

Tin nóng 06/12/2019 16:26

Chứng kiến cảnh bàn thờ gia đình bị vứt ra ngoài, mẹ bị đánh đập, người con trai tức giận, lao vào bênh vực, đâm chết cha dượng "hờ".

Hôm nay (6/12), trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đang tiến hành điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn. Theo đó, đối tượng Hà Hải Tính (18 tuổi) đã đâm chết cha dượng "hờ" trong lúc xảy ra tranh cãi.

Theo thông tin trên Tổ quốc, dù không đăng ký kết hôn nhưng bà N.T.H (40 tuổi, trú tại tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng) và ông Hoàng Văn Voòng (47 tuổi trú tại thôn Bản Làn, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn) chung sống như vợ chồng.

Sống chung với vợ chồng bà H. còn có con trai riêng của bà với người chồng trước đã qua đời. Bên cạnh đó, trong nhà còn có bố chồng trước của bà H. là ông Hà Văn Nhật. 

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Tức giận vì bàn thờ gia đình bị vứt ra ngoài, mẹ bị đánh đập dọa giết nên Tình lao vào đâm chết cha dượng 'hờ' - Ảnh: Internet

Rạng sáng ngày 4/12, ông Voòng uống rượu say trở về nhà thì được bà H. và Tính nhắc nhở đi ngủ. Tuy nhiên, ông ta lại ra tay hành hung vợ khiến Tính bức xúc, lao tới bảo vệ mẹ.

Nghe ồn ào, hàng xóm đã đến can ngăn, Tính cũng bỏ ra khỏi nhà để tránh xung đột. Thế nhưng Voòng vẫn tiếp tục đập phá, thậm chí ném cả bàn thờ của gia đình ra ngoài. Bà H. sau đó đã phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Tuy nhiên, sau khi lực lượng công an rời khỏi thì người chồng vẫn tiếp tục gây sự, thậm chí còn vào bếp lấy hai con dao phá cửa rồi lao vào chém bà H. Thấy vậy, Tính dùng con dao bấm có sẵn trong người lao vào đâm cha dượng “hờ”.

Vụ việc khiến ông Voòng tử vong vì bị đâm nhiều nhát vào lưng, còn Tính và một người hàng xóm khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Bắc Kạn án mạng nghiêm trọng hành hung vợ

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