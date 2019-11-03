Bực tức vì bị đẩy ngã, cha dượng đánh chết con riêng của vợ

Xã hội 03/11/2019 14:53

Tức tối vì bị đẩy ngã, người đàn ông 69 tuổi đánh chết con riêng của vợ. Vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ Ly Cà Giờ (SN 1950, trú thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Lào Cai) để điều tra hành vi đánh chết con riêng của vợ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 tối 1/11, Ly Mờ Th. (SN 1989) về nhà trong tình trạng say xỉn, sau đó phát sinh mâu thuẫn, to tiếng với bố dượng là Ly Cà Giờ.

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Nghi phạm Ly Cà Giờ - Ảnh: Báo Dân Sinh

Lời qua tiếng lại, Th. dùng tay đẩy ông Giờ ngã lăn ra bếp. Tức tối vì bị Th. đẩy ngã, Ly Cà Giờ lấy một đoạn gậy dùng để làm cán cuốc dài hơn 1 mét đánh nhiều nhát vào người Th. khiến nạn nhân bất tỉnh. Do vết thương quá nặng nên Th. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Ly Cà Giờ đã bị cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã khai nhận hành vi giết người. Vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cách đây ít ngày, tại TP.HCM xảy ra vụ cha dượng bạo hành con riêng của vợ dã man khiến nhiều người phẫn nộ. Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã ra lệnh bắt giữ Hà Quốc Việt (36 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là bé D.N.C. (6 tuổi), con chị D. (25 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh). Chị D. và Việt chung sống như vợ chồng tại một nhà trọ ở khu phố 3, phường Tân Hưng Thuận, quận 12.

Thời gian qua, bé C. đã bị Việt dùng roi đánh và châm tàn thuốc lá vào người gây thương tích. 

Cơ quan chức năng đã có quyết định trưng cầu giám định thương tật đối với cháu C. Kết quả tỉ lệ thương tật là 51%.

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Liên quan đến vụ việc cha dượng có hành vi bạo hành trẻ em tại TP.HCM, mẹ nạn nhân cho biết đã nhiều lần chứng kiến vụ việc, xin tha cho con nhưng cũng bị đánh.

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Từ khóa:   giết người cha dượng đánh đập con riêng Lào Cai

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