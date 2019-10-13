Con gái mang thai với cha dượng, mẹ đưa đi phá rồi mua thuốc ngừa thai cho uống

Sau khi phát hiện con gái mang bầu với cha dượng, người mẹ đưa con đi phá thai, sau đó mua thuốc ngừa thai cho uống để ngăn ngừa hậu quả. Vụ hiếp dâm con riêng của vợ đến mang thai hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Son (39 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) để điều tra về hành vi hiếp dâm con riêng của vợ đến mang thai.

Theo kết quả điều tra, Son đã ly hôn vợ và sống với 2 con trai. Đầu năm 2017, Son cùng bà N. (38 tuổi, ngụ xã Bàu Đồn) chung sống như vợ chồng. Bà N. cũng ly hôn chồng và có con gái riêng là cháu Th. (sinh ngày 15/7/2003).



Nguyễn Văn Son hiếp dâm con riêng của vợ đến mang thai - Ảnh: Công Lý

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/2018, Son nhiều lần dụ dỗ quan hệ tình dục với cháu Th. Khi biết con riêng của vợ có thai, Son nói cho bà N. biết và kêu bà N. đưa Th. đi phá thai.

Bà N. đưa con gái đi khám và biết cháu có thai khoảng 5-6 tuần tuổi. Bà N. đã yêu cầu bác sĩ phá thai.

Đáng nói, từ tháng 12/2018 đến nay, Son vẫn tiếp tục ngủ chung giường và cùng quan hệ tình dục với mẹ con bà N.

Tránh để lại hậu quả, bà N. đưa tiền cho con gái mua thuốc ngừa thai. Mọi chuyện vỡ lở khi bà N. và Son có mâu thuẫn cự cãi. Tức giận, bà N. đến Công an trình báo sự việc trên.

Hiện Công an huyện Gò Dầu đang tiếp tục làm rõ vụ án cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ.

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