Bắt giam gã bảo vệ U70 hiếp dâm bé gái học lớp 6

Xã hội 11/10/2019 11:47

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, gã bảo vệ U70 đã thừa nhận hành vi hiếp dâm bé gái học lớp 6.

Sáng nay (11/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Nguyên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Triệu Tiến Cầu (SN 1950, trú tại tổ dân phố Đồng Bẩm, phường Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái học lớp 6.

Theo kết quả điều tra, Triệu Tiến Cầu là nhân viên bảo vệ của trường THCS Đồng Bẩm từ năm 2002. Đối tượng đã lập gia đình, có 1 vợ và 3 con.

Chiều ngày 5/10, cháu L. (sinh ngày 4/9/2005, trú phường Đồng Bẩm, học sinh lớp 6 THCS Đồng Bẩm) đạp xe đến trường chơi.

Khi gặp cháu L. ở trường, Triệu Tiến Cầu đã dụ dỗ, nấu cơm cho cháu L. ăn. Ngay trong tối cùng ngày, Cầu đã thực hiện hành vi đồi bại mặc cho nạn nhân chống cự quyết liệt.

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Gã bảo vệ U70 bị bắt giữ để điều tra hành vi hiếp dâm bé gái lớp 6 - Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Sáng hôm sau cháu L. đạp xe ra về, Triệu Tiến Cầu đã cho cháu L. 100.000 đồng để "bịt miệng".

Khi về tới nhà, mẹ cháu L. gặng hỏi cả đêm qua đi đâu thì cháu bé trả lời là đi lang thang. 

Đến 18 giờ cùng ngày, trong lúc tắm cho con, mẹ cháu L. phát hiện nhiều dấu vết khác thường ở vùng ngực và vùng kín của bé gái.

Nghi ngờ con gái bị xâm hại,  mẹ cháu bé đã trình báo sự việc đến công an phường. Xác định sự việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường Đồng Bẩm đã báo cáo lên Công an TP. Thái Nguyên.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Triệu Tiến Cầu đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ án hiếp dâm trẻ em đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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