Quỵt tiền mua dâm, 9x đâm nhân viên tiệm cắt tóc và cụ bà trọng thương: Lời khai ban đầu của nghi phạm

Tin nóng 07/10/2019 16:23

Mua dâm xong không có tiền trả, đối tượng Lực đã đâm nữ nhân viên tiệm cắt tóc và một cụ bà để cướp tài sản. 

Trưa nay (7/10), Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xác nhận đơn vị này đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lực (sinh năm 1994, trú tại Quỳnh Tâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), nghi phạm trong vụ giết người cướp tài sản táo tợn trên địa bàn khiến 2 phụ nữ bị thương.

Theo thông tin trên Vietnamnet, tại cơ quan điều tra đối tượng Lực khai cách đây vài tháng đã thuê phòng để làm thợ thi công cốt pha ở địa bàn quận Liên Chiểu, mới nghỉ việc không lâu. Sáng nay, Lực đi mua một con dao với ý định đi cướp kiếm tiền tiêu xài. Trước đó, khi làm việc tại xưởng, biết tiệm hớt tóc trên đường Nguyễn Lương Bằng có bán dâm nên Lực vào thỏa thuận mua dâm với giá 200 nghìn.

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Chân dung nam thanh niên đâm 2 người phụ nữ cướp tài sản - Ảnh: Internet

Sau khi mua dâm xong, đối tượng không trả tiền mà dùng dao kề vào cổ người phụ nữ tên T. (khoảng 25 tuổi) để cướp điện thoại di động. Vì quá hoảng sợ, chị T. bỏ chạy ra ngoài cầu cứu trong tình trạng khỏa thân. 

Lúc này bà cụ L.T.P (70 tuổi) nghe tiếng cầu cứu chạy đến thì bị gã dùng dao tấn công. Sau khi gây án, đối tượng trốn vào ngôi nhà hoang cách hiện trường khoảng 500m. Hai nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu.

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Lực bị bắt khi đang trốn trong ngôi nhà hoang gần hiện trường - Ảnh: Internet

Nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Lực đã bị bắt giữ.

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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xử lý vụ việc - Ảnh: Internet

Theo người dân địa phương, nhiều ngày qua đối tượng đã xuất hiện trên địa bàn. Tối qua, một số người nhìn thấy Lực chơi game trong một tiệm net cung cấp dịch vụ xuyên đêm. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

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