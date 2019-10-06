Công an tỉnh Tuyên Quang đang truy tìm nghi phạm xông vào nhà dùng búa tấn công phụ nữ vào lúc nửa đêm để cướp tài sản.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang xác nhận đơn vị này đã khởi tố điều tra về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 15/9 vừa qua.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày xảy ra sự việc, chị Lương Thị Nhung (sinh năm 1976, ngụ xã Minh THanh, huyện Sơn Dương) đang ở trong nhà thì bị một người đàn ông lạ mặt lẻn vào nhà, dùng búa đinh đập nhiều nhát vào vùng đầu. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng gối bịt mặt, lấy hai tay bóp cổ nạn nhân.

Chân dung đối tượng lẻn vào nhà đánh đập, bóp cổ chị Nhung để cướp tài sản - Ảnh: Internet

Bị chống trả kịch liệt, đối tượng chỉ kịp lấy chiếc xe máy mang biển số 22B2- 014.23 của chị Nhung rồi bỏ trốn. Nạn nhân sau đó đã được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Theo thông tin trên Tiền phong, cơ quan công an đã công bố thông tin đặc điểm đối tượng tình nghi. Theo đó, người đàn ông này khoảng 34 - 35 tuổi, có dáng người gầy, cao khoảng 1m70, da ngăm, tóc cắt ngắn, bên bắp tay phải có một hình xăm.

Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra vụ án cơ quan công an còn phát hiện đối tượng này sử dụng rất nhiều tên khác nhau như Lê Văn Hoàng, Nguyễn Văn Hoàng hay Hoàng Văn Huynh, quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Các mạng xã hội đối tượng này thường dùng là Zalo, Facebook với các tên “Pipin Tun”, “Pin Pi Tun”.

Hiện vụ án giết người cướp tài sản này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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