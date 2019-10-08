Khi đang dùng tay sờ soạng vùng kín của bé gái trong phòng trọ, nam thanh niên bị người nhà nạn nhân bắt giữ giao cho công an. Vụ việc dâm ô trẻ em đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hôm nay (8/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Định (33 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/10, Định phát hiện bé gái 10 tuổi đang ở phòng trọ (phường Tam Phước, TP. Biên Hòa) một mình nên nảy sinh ý đồ đồi bại.

Định lẻn vào phòng, dùng tay sờ soạng vùng nhạy cảm của nạn nhân. Sự việc bị người thân của bé gái phát hiện, bắt giữ giao cho cơ quan chức năng ngay sau đó.

Nam thanh niên dâm ô trẻ em bị bắt giữ - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu, Công an TP. Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Mai (57 tuổi, ngụ TP. Lạng Sơn) về hành vi xâm hại trẻ em.

Khoảng 17 giờ 15 ngày 28/9, bé gái 3 tuổi (sống gần nhà nghi can) đi chơi cùng bố. Khi gần về đến nhà, người bố ngồi đánh cờ cùng hàng xóm để con tự về nhà.

Khoảng 15 phút sau không thấy con về, gia đình tìm kiếm khắp nơi thì nghe tiếng khóc của bé ở nhà ông hàng xóm Mai.

Tạm giam Hoàng Văn Mai để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em - Ảnh: VnExpress

Người thân bé gái định chạy vào kiểm tra nhưng nhà khóa cửa. Linh tinh có chuyện chẳng lành, người nhà leo tường vào thì thấy bé gái đang nằm khóc trên giường.

Người đàn ông 57 tuổi thừa nhận thấy bé gái đi ngang qua nên đã dụ vào phòng để giở trò đồi bại. Gia đình lập tức trình báo sự việc lên cơ quan công an. Hoàng Văn Mai bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

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