Chân dung 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé gái 3 tuổi ở Lạng Sơn

Xã hội 03/10/2019 17:40

Người đàn ông 57 tuổi khai nhận khi thấy bé gái 3 tuổi đi ngang qua đã dụ dỗ vào nhà nhằm hiếp dâm bé gái.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Mai (57 tuổi, ngụ TP. Lạng Sơn) về hành vi hiếp dâm bé gái 3 tuổi.

Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giờ 15 ngày 28/9, bé gái 3 tuổi (sống gần nhà nghi can) đi chơi cùng bố. Khi gần về đến nhà, người bố ngồi đánh cờ cùng hàng xóm để con tự về nhà.

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Tạm giam Hoàng Văn Mai để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em - Ảnh: VnExpress

Khoảng 15 phút sau không thấy con về, gia đình tìm kiếm khắp nơi thì nghe tiếng khóc của bé ở nhà ông hàng xóm Mai.

Người thân bé gái định chạy vào kiểm tra nhưng nhà khóa cửa. Linh tinh có chuyện chẳng lành, người nhà leo tường vào thì thấy bé gái đang nằm khóc trên giường.

Người đàn ông 57 tuổi thừa nhận thấy bé gái đi ngang qua nên đã dụ vào phòng để giở trò đồi bại. Gia đình lập tức trình báo sự việc lên cơ quan công an. Hoàng Văn Mai bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo VnExpress.

Trước đó tại Ninh Thuận cũng xảy ra vụ người đàn ông 75 tuổi bị tố hiếp dâm bé gái 11 tuổi khiến nhiều người bức xúc. 

Khoảng 19 giờ ngày 15/4, bà Đ.T.M.H. đến Công an xã Phước Hữu tố cáo ông P.K.C. (75 tuổi, hàng xóm) có hành vi hiếp dâm con gái bà là cháu V.T.X.T. (11 tuổi).

Theo nội dung đơn tố cáo, vào trưa 11/4, bé T. đi mua bánh tại tiệm tạp hóa thì bị ông C. nắm tay, kéo vào nhà, dùng băng keo bịt miệng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Bà H. cho biết do vợ chồng bà thường xuyên đi làm từ sáng sớm đến tối nên không có nhiều thời gian chăm sóc con. Chiều hôm đó sau khi đi làm về, bà H. tắm cho con thì bé T. luôn miệng nói bị đau ở vùng kín. Bà H. cho rằng con đang trong giai đoạn dậy thì trưởng thành nên không hỏi thêm.

Đến chiều 15/4, bé T. tiếp tục kêu đau ở bộ phận sinh dục. Bà H. gặng hỏi mãi bé T. mới kể lại toàn bộ hành vi đồi bại của cụ ông 75 tuổi. Người mẹ lập tức đưa con tới công an tố cáo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ninh Phước tiến hành lấy lời khai đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Ninh Thuận để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

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Sau khi được gia đình đưa vào bệnh viện Trung ương Huế để điều trị, sức khỏe của chị T. đã dần ổn định và được ra viện.

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