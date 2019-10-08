Nam thanh niên quỵt tiền mua dâm, đâm người trong tiệm cắt tóc ở Đà Nẵng được nhận xét là 'người hiền lành'

Xã hội 08/10/2019 17:34

Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên đã đâm người, cướp tài sản sau khi mua dâm. Tại địa phương, đối tượng được nhận xét là người hiền lành.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên đâm người, cướp tài sản sau khi mua dâm tại Đà Nẵng, một số thông tin về gia cảnh của đối tượng Nguyễn Văn Lực (25 tuổi) đã được người dân địa phương tiết lộ.

Theo thông tin ông Nguyễn Đức Thắng (Trưởng xóm 10, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chia sẻ trên Helino, Lực là con thứ 2 trong gia đình có 3 người con. Gia đình Lực chủ yếu làm nghề nông, kinh tế ổn định, khá giả.

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Nam thanh niên cướp tài sản sau khi mua dâm vì thiếu tiền tiêu xài - Ảnh: Internet

Hàng xóm nhận xét Lực là người hiền lành, không gây mâu thuẫn với ai. Sau khi học hết cấp 2, anh ta bỏ học, ở nhà phụ giúp gia đình. Tại địa phương, Lực chưa từng có tiền án, tiền sự. Chính vì vậy khi hay tin Lực gây ra vụ cướp táo tợn tại Đà Nẵng, ai nấy đều ngỡ ngàng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai đến Đà Nẵng làm thuê đã được vài tháng. Cách đây khoảng 2 tháng, Lực làm công nhân bốc vác nhưng sau đó nghỉ việc vì gây sự với đồng nghiệp. Sau đó, anh ta tiếp tục xin làm cốp pha tại một công trình xây dựng. Tuy nhiên, cũng do đánh nhau nên bị chủ cho nghỉ việc. Sau khi thất nghiệp, Lực nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền tiêu xài. Sau khi đến tiệm gội đầu do chị T. làm chủ ở đường Nguyễn Lương Bằng (thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) mua dâm, đối tượng dùng dao uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản. Nghe chị T. kêu cứu, bà P. chạy đến thì bị Lực đâm nhiều nhát. 

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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Gây án xong, Lực trốn vào ngôi nhà hoang cách hiện trường không xa. Sau đó không lâu, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Được biết, bà P. vẫn còn hôn mê vì mất máu kéo dài.

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Mua dâm xong không có tiền trả, đối tượng Lực đã đâm nữ nhân viên tiệm cắt tóc và một cụ bà để cướp tài sản. 

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