Sau khi bị mẹ cháu bé tố cáo, cụ ông 77 tuổi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm cháu gái 6 tuổi.

Hôm nay (11/10), Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dệ (SN 1942, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) để điều tra về hành vi hiếp dâm cháu gái 6 tuổi.

Theo kết quả điều tra, cháu T. (sinh ngày 25/9/2013) là con gái riêng của chị S. (SN 1978).

Năm 2018, chị S. chung sống như vợ chồng với anh D. (SN 1981) và ở cùng nhà với cha ruột anh D. là Nguyễn Văn Dệ.

Đến khoảng tháng 3/2019, chị S. và anh D. ra ở riêng (cách nhà Dệ khoảng 30 mét), còn Dệ ở một mình. Hàng ngày, cháu T. vẫn hay qua nhà Dệ chơi và kêu nghi can là ông nội.

Cháu bé 6 tuổi bị 'ông nội' xâm hại nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Từ tháng 7/2019 đến ngày 04/10/2019, Dệ lợi dụng sự ngây thơ thiếu hiểu biết của cháu bé 6 tuổi, nhiều lần cho tiền và bánh kẹo để dụ dỗ hiếp dâm bé gái 3 lần.

Ngày 04/10/2019, chị S. thấy con gái có biểu hiện lạ nên gặng hỏi. Lúc này, bé T. đã kể lại sự việc bị ông nội "hờ" xâm hại cho mẹ nghe. Quá bàng hoàng, chị S đưa con gái đến Công an phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ trình báo.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Dệ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thời điểm bị nghi can xâm hại, cháu T. chưa đủ 6 tuổi.

Vụ án hiếp dâm trẻ em đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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