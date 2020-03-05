Người đàn ông 78 tuổi dùng tiền, bánh kẹo dụ dỗ để hiếp dâm bé gái 6 tuổi gần nhà.

Hôm nay (5/3), TAND TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dệ (78 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, trưa 4/10/2019, bé A. (sinh ngày 25/9/2013) đạp xe ngoài đường thì bị ông Dệ gọi vào nhà. Cụ ông 78 tuổi rủ bé gái lên võng nằm chung, sau đó đưa vào phòng ngủ xâm hại tình dục.

Khoảng 10 phút sau, bé A. nghe tiếng mẹ gọi nên chạy về nhà. Thấy con có nhiều biểu hiện bất thường, người mẹ gặng hỏi sau đó trình báo công an.

Bị cáo Nguyễn Văn Dệ - Ảnh: Zing

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Dệ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng nói, trước đó vào tháng 7 và tháng 8/2019, cụ ông đã 2 lần hiếp dâm bé gái. Tại thời điểm bị xâm hại, bé A. chưa đủ 6 tuổi.

Sau khi thỏa mãn thú tính, 'yêu râu xanh' 78 tuổi còn cho bé gái tiền và dặn không được kể cho ai nghe, nếu không sẽ đánh chết.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND TP. Cần Thơ quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dệ 20 năm tù giam.

Trước đó tại TP. Lạng Sơn cũng xảy ra vụ người đàn ông gần 60 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giờ 15 ngày 28/9/2019, bé gái 3 tuổi đi chơi cùng bố. Khi gần về đến nhà, người bố ngồi đánh cờ cùng hàng xóm để con tự về nhà.

Khoảng 15 phút sau không thấy con về, gia đình tìm kiếm khắp nơi thì nghe tiếng khóc của bé ở nhà ông hàng xóm Hoàng Văn Mai (57 tuổi).

Người thân bé gái định chạy vào kiểm tra nhưng nhà khóa cửa. Linh tinh có chuyện chẳng lành, người nhà leo tường vào thì thấy bé gái đang nằm khóc trên giường.

Người đàn ông 57 tuổi thừa nhận thấy bé gái đi ngang qua nên đã dụ vào phòng để giở trò đồi bại. Gia đình lập tức trình báo sự việc lên cơ quan công an. Hoàng Văn Mai bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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