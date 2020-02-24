Đang đứng một mình trong vườn, người phụ nữ bị hiếp dâm. Sau vài giờ gây án, vì biết không thể thoát tội nên nghi can đã ra đầu thú.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Mỹ (sinh năm 1991, trú tại xóm Lam Thắng, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) về tội hiếp dâm.

Theo thông tin trên An ninh thủ đô, vào tối 23/1 (tức 29 Tết) chị N.T.G (sinh năm 1974, trú tại huyện Đô Lương) đến Công an huyện Thanh Chương trình báo về việc bị một nam thanh niên hiếp dâm trước đó ít phút.

Theo đó, vào thời điểm xảy ra sự việc, chị G. đang đứng trong vườn của anh N.H.N (xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) thì bị một đối tượng lạ mặt tấn công, hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn, đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Sau đó, người phụ nữ bị hiếp dâm nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Sau khi gây án, Mỹ về nhà ngủ còn người phụ nữ bị hiếp dâm đi trình báo đến cơ quan chức năng - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo từ nạn nhân, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Chỉ sau vài giờ điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng này là Lê Đình Mỹ. Sau đó, chính quyền địa phương và người thân thuyết phục đối tượng ra đầu thú.

Đến khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, biết không thể thoát tội, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, gã đi đến vườn nhà anh N. để bắt cá.

Tại đây, Mỹ thấy chị G. đứng một mình nên nảy sinh ý định đồi bại, dùng vũ lực khống chế nạn nhân rồi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Mỹ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, về nhà nằm ngủ. Khi được chính quyền địa phương và người thân vận động, Mỹ đã ra đầu thú. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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