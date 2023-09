Sau khi hiếp dâm bé gái 12 tuổi trong nghĩa địa, đối tượng Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay trong đêm.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Tâm (sinh năm 1991, trú xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Được biết, đối tượng này đã có hành vi hiếp dâm bé gái. Nạn nhân là em N.T.T (12 tuổi). Theo thông tin trên Pháp luật TP. HCM, vào khoảng 22 giờ ngày 30/1, em T. có việc ra ngoài thì bất ngờ bị đối tượng Tâm đe dọa, đưa vào khu vực nghĩa địa xã Đồng Văn rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chân dung nam thanh niên hiếp dâm bé gái trong nghĩa địa rồi bỏ trốn trong đêm - Ảnh: Internet

Vào thời điểm xảy ra sự việc, dù nạn nhân đã phản kháng quyết liệt và kêu la nhưng Tâm vẫn tiếp tục thực hiện hành vi thú tính. Sau khi thỏa mãn, đối tượng này đã nhanh chóng bỏ đi, để lại bé gái một mình trong nghĩa địa.

Về đến nhà, T. kể lại sự việc với người thân và trình báo với cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định nghi phạm chính là Trương Văn Tâm.

Theo thông tin trên Saostar, tại cơ quan điều tra, Tâm đã thừa nhận hành vi của mình và khai báo toàn bộ quá trình gây án. Theo đó, vào thời điểm xảy ra vụ việc, sau khi uống bia với 5 người khác, Tâm thấy bé T. nên đã chủ động lấy xe máy chở về.

Lợi dụng lúc trời tối, Tâm đã chở nạn nhân vào nghĩa địa xã Đông Văn để thực hiện hành vi đồi bại. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.





