Cần Thơ: Cụ ông U80 hiếp dâm con gái riêng của con dâu rồi cho quà bánh

Xã hội 05/02/2020 14:16

Lợi dụng lúc vắng người, cụ ông 78 tuổi hiếp dâm bé gái nhiều lần. Sau đó, đối tượng cho nạn nhân quà bánh để dụ dỗ.

Mới đây, VKSND TP. Cần Thơ vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Dệ (78 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé L.T.T (tên đã thay đổi, sinh năm 2013).

Theo đó, Dệ đã hiếp dâm bé gái nhiều lần từ tháng 7 đến tháng 10/2019. Cụ thể, theo cáo trạng, bé T. là con riêng của chị N.T.S. Năm 2018, chị S. kết hôn với con trai của Nguyễn Văn Dệ. Sau đó, vợ chồng chị S. và bé T. sống chung nhà với Dệ. Đến tháng 10/2019, chị S. đến cơ quan Công an phường Châu Văn Liêm tố giác việc con gái bị Dệ xâm hại nhiều lần.

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Cụ ông 78 tuổi hiếp dâm bé gái nhiều lần rồi cho quà bánh dụ dỗ - Ảnh minh họa: Internet

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi xâm hại bé gáiTheo đó, từ tháng 7 - 10/2019, đối tượng đã xâm hại bé gái 3 lần. Sau mỗi lần giở trò đồi bại, Dệ thường dùng tiền, quà bánh để dụ dỗ nạn nhân. 

Gã đàn ông gạ gẫm bạn học của con quan hệ tình dục

Cách đây không lâu, tại Hà Nội cũng vừa xảy ra vụ việc một bé gái bị gạ gẫm quan hệ tình dục. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ ngày 15/1, em N.H.L (sinh năm 2006) đến nhà bạn học chơi. Đến khoảng 8 giờ 45 phút, người bạn đi học nên chỉ còn L. và Lê Đình Thắng (sinh năm 1980, trú phường Thành Công, quận Ba Đình, phụ huynh của người bạn mà L. đến chơi chung) ở nhà. Lúc này, Thắng nảy sinh ý đồ đồi bại nên gạ gẫm bé gái giao cấu. Sau đó, Thắng rủ L. qua nhà bên cạnh để thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, đối tượng không thể thực hiện hành vi.

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Lợi dụng lúc vắng người, Thắng dụ dỗ bé gái quan hệ tình dục - Ảnh: Internet

Sau đó, đối tượng bảo L. mặc quần áo rồi đi về nhà Thắng. Để không bị phát hiện, gã ra ngoài trước, giả vờ cầm theo chai rượu để mọi người không nghi ngờ. Sau khi thấy an toàn, Thắng mới quay lại mở cửa để L. quay về.

Đến trưa cùng ngày, khi trở về nhà mình, vì sợ có thai nên L. mới kể lại sự việc cho mẹ biết. Ngay sau đó, người nhà đã đưa nạn nhân đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tại cơ quan công an, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Gã đàn ông gạ gẫm bạn học của con trai sang nhà hàng xóm để quan hệ tình dục

Hà Nội: Gã đàn ông gạ gẫm bạn học của con trai sang nhà hàng xóm để quan hệ tình dục

Sau khi gạ bạn học của con trai quan hệ tình dục, gã đàn ông giả vờ cầm theo chai rượu nhằm đánh lạc hướng mọi người. Vì sợ mang thai nên nạn nhân đã kể lại sự việc với người nhà.

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Từ khóa:   Cần Thơ xâm hại bé gái hiếp dâm trẻ em

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