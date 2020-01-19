Bàng hoàng: Gã hàng xóm xâm hại bé gái 7 tuổi trong rừng rồi thản nhiên chở về nhà

Xã hội 19/01/2020 12:48

Sau khi con gái về nhà trước, Dậu giở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng vì hành vi hiếp dâm trẻ em.

Mới đây, lãnh đạo xã Đồng Văn, huyện Quế Phong (Nghệ An) xác nhận đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Lương Văn Dậu (sinh năm 1993, trú xóm Đồng Mới, xã Đồng Văn) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo thông tin trên Tổ Quốc, chiều 15/1, đối tượng Dậu dẫn theo con gái ruột cùng bé gái hàng xóm (7 tuổi) đi vào rừng keo thăm bẫy thú. Đến giữa đường, con gái của Dậu thấy mệt nên về trước.

hiep dam tre em 1
Dậu bị tạm giữ vì hành vi hiếp dâm trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc đi cùng bé gái hàng xóm lên rừng, đối tượng nảy sinh thú tính, giở trò đồi bại với nạn nhân. Sau đó, Dậu chở nạn nhân về nhà, dặn dò không được kể lại cho người lớn biết.

Tuy nhiên, người nhà nạn nhân nhìn thấy bé gái có biểu hiện kỳ lạ nên gặng hỏi thì phát hiện vụ việc và trình báo đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện đối tượng Dậu đã bị công an giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm khi đang tắm

Cách đây không lâu, tại Thái Bình cũng xảy ra vụ việc bé gái bị hiếp dâm gây xôn xao dư luận. Cụ thể, vào chiều 2/1, khi nhìn thấy bé X. (9 tuổi, trú huyện Đông Hưng, Thái Bình) chơi ngoài trường mầm non thì Lã Quý Phóng (sinh năm 1975, trú tại thôn Bắc, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng) nảy sinh ý định đồi bại.

hiep dam tre em 2
X. bị đối tượng Phóng hiếp dâm khi đang tắm - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi theo bé X. về đến tận nhà, lợi dụng lúc không có người lớn vắng mặt, Phóng lao vào khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm khi nạn nhân đang tắm. Khi đã thỏa mãn thú tính, gã đã bỏ trốn khỏi địa phương. Người dân sau đó đã phát hiện chân và quần áo của bé có máu nên báo cho gia đình.

Ngay tối cùng ngày, người nhà đã đưa bé gái đi giám định và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Bố nữ sinh giao gà lên tiếng lý giải nguyên nhân làm đơn xin không tử hình 6 kẻ hiếp dâm, sát hại con mình

Bố nữ sinh giao gà lên tiếng lý giải nguyên nhân làm đơn xin không tử hình 6 kẻ hiếp dâm, sát hại con mình

Về lý do của nội dung kháng cáo này, ông H. nói trước tiên là vì yếu tố nhân văn. Tiếp đó, ông cho rằng cả vụ án con gái ông bị sát hại và vụ án của vợ ông sẽ đi vào ngõ cụt, không còn ai để có thể tìm ra bản chất thực sự.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghệ An bé gái bị hiếp dâm hiếp dâm bé gái hàng xóm

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản