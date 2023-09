Sau khi con gái về nhà trước, Dậu giở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng vì hành vi hiếp dâm trẻ em.

Mới đây, lãnh đạo xã Đồng Văn, huyện Quế Phong (Nghệ An) xác nhận đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Lương Văn Dậu (sinh năm 1993, trú xóm Đồng Mới, xã Đồng Văn) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo thông tin trên Tổ Quốc, chiều 15/1, đối tượng Dậu dẫn theo con gái ruột cùng bé gái hàng xóm (7 tuổi) đi vào rừng keo thăm bẫy thú. Đến giữa đường, con gái của Dậu thấy mệt nên về trước.

Dậu bị tạm giữ vì hành vi hiếp dâm trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc đi cùng bé gái hàng xóm lên rừng, đối tượng nảy sinh thú tính, giở trò đồi bại với nạn nhân. Sau đó, Dậu chở nạn nhân về nhà, dặn dò không được kể lại cho người lớn biết.

Tuy nhiên, người nhà nạn nhân nhìn thấy bé gái có biểu hiện kỳ lạ nên gặng hỏi thì phát hiện vụ việc và trình báo đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện đối tượng Dậu đã bị công an giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm khi đang tắm

Cách đây không lâu, tại Thái Bình cũng xảy ra vụ việc bé gái bị hiếp dâm gây xôn xao dư luận. Cụ thể, vào chiều 2/1, khi nhìn thấy bé X. (9 tuổi, trú huyện Đông Hưng, Thái Bình) chơi ngoài trường mầm non thì Lã Quý Phóng (sinh năm 1975, trú tại thôn Bắc, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng) nảy sinh ý định đồi bại.

X. bị đối tượng Phóng hiếp dâm khi đang tắm - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi theo bé X. về đến tận nhà, lợi dụng lúc không có người lớn vắng mặt, Phóng lao vào khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm khi nạn nhân đang tắm. Khi đã thỏa mãn thú tính, gã đã bỏ trốn khỏi địa phương. Người dân sau đó đã phát hiện chân và quần áo của bé có máu nên báo cho gia đình.

Ngay tối cùng ngày, người nhà đã đưa bé gái đi giám định và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

