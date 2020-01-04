Bình Thuận: Cô gái 20 tuổi bị 2 cha con dượng hiếp dâm đến mang thai

Xã hội 04/01/2020 14:52

Sau khi bị 2 cha con gần nhà hiếp dâm, cô gái 20 tuổi sinh một bé trai. Cơ quan công an đã khởi tố 2 đối tượng Thành, Tâm về hành vi hiếp dâm.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Tiến Thành (20 tuổi, ngụ xã Tân Lập) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Bên cạnh đó, cơ quan này còn khởi tố bị can Nguyễn Văn Tâm (44 tuổi, cha của Thành) cũng với hành vi trên nhưng cho tại ngoại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 4/2019 bà N.T.L phát hiện con gái là Đ.T.T.N (20 tuổi, ngụ tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) có nhiều biểu hiện lạ nên gặng hỏi. Lúc này N. mới kể lại việc bị ông Tâm (N. kêu bằng dượng) và Thành (con ông Tâm) thay phiên nhau hiếp dâm.

Sau đó, bà L. đưa con đi siêu âm mới phát hiện N. mang thai 25 tuần tuổi nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

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2 cha con Thành, Tâm bị điều tra về hành vi hiếp dâm cô gái 20 tuổi bị tâm thần nhẹ - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, N. kể trước Tết nguyên đán 2019, Tâm và Thành sang nhà bà L. Thấy N. ở nhà một mình nên 2 cha con thay nhau hiếp dâm N. Theo thông tin trên Thời đại, khi N. la lên cầu cứu thì ông Tâm đe dọa. Chính vì vậy sau khi bị xâm hại, N. không dám kể lại vụ việc với ai. Sau đó 2 đối tượng này tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân thêm nhiều lần nữa.

Cũng theo nguồn tin trên, cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu ý kiến giám định pháp y tâm thần của N. Kết quả cho thấy trước, trong và sau khi bị hại N. bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Nạn nhân bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Đến tháng 8/2019, N. sinh một bé trai. Sau khi tiến hành lấy mẫu giám định ADN, cơ quan xác định đây là con của Thành.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

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