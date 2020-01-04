Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố, bắt giam đối tượng Lã Quý Phóng vì hiếp dâm trẻ em. Tại địa phương, nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng xác nhận đơn vị này vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Lã Quý Phóng (sinh năm 1975, trú xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo thông tin trên Zing, vào khoảng 17 giờ chiều 2/1, đối tượng này thấy bé A. (tên nạn nhân đã thay đổi, sinh năm 2012) đang chơi cùng các bạn ở trường mầm non thì nảy sinh ý định đồi bại. Gã đã theo dõi nạn nhân về tận nhà. Nhân lúc bé A. đang tắm và nhà không có người, Phóng đã xông vào khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chân dung gã yêu râu xanh 6 tiền án bị bắt vì tội hiếp dâm trẻ em - Ảnh: Internet

Sau khi bé gái bị hiếp dâm, hàng xóm nhìn thấy quần và chân nạn nhân có vết máu nên báo với gia đình. Ngay sau đó, người thân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã vào cuộc điều tra, nhanh chóng đưa bé A. đi giám định. Tại đây, nạn nhân phải khâu vết thương do bị xâm hại vùng kín.

Cũng theo nguồn tin trên, tại địa phương bé A. có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bố mẹ đang ly thân nên em sống cùng bà nội. Trong khi đó, đối tượng Phóng là con nghiện, không nghề nghiệp, thường xuyên lang thang ở khu vực Bến xe thành phố Thái Bình. Được biết, trước khi bị bắt đối tượng này đã có 6 tiền án, trong đó có 1 tội hiếp dâm.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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