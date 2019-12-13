Sau khi bị tố hiếp dâm con gái, Hải vẫn thường xuyên đến nhà bà ngoại bé đòi con khiến gia đình nạn nhân hoảng loạn, lo sợ.

Mới đây, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết hiện vẫn đang trong quá trình điều tra nghi án cha hiếp dâm con gái vào cuối tháng 8 vừa qua.

Theo đó, vào tháng 8/2019, bà Hoàng Thị Khánh (59 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Vĩnh An) phát hiện cháu ngoại là N.H.P (8 tuổi) có dấu hiệu bị xâm hại, đi vệ sinh ra máu. Sau khi gặng hỏi, bé P. cho biết bị Nguyễn Đắc Hải (34 tuổi, cha ruột của P.) xâm hại tình dục.

Ngay sau đó, bà Khánh đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng đưa bé gái đi giám định pháp y. Theo thông tin trên Infonet, kết quả giám định cho thấy P. bị rách màng trinh. Sau đó, công an đã tiến hành lấy lời khai của đối tượng Hải và thực nghiệm hiện trường.

Người nhà nạn nhân lo lắng vì đối tượng Hải vẫn chưa bị bắt - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, bé P. tố bị cha ruột giở trò đồi bại tại nhà bếp và trên võng. Hiện Hải và vợ đã ly thân nhưng đối tượng này vẫn chưa bị bắt.

Cũng theo nguồn tin trên, nhiều tháng qua Hải thường xuyên đến nhà bà Khánh để đòi con khiến gia đình sống trong lo sợ. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu tại Vĩnh Long cũng vừa xảy ra vụ việc bé gái bị hiếp dâm bởi cha ruột gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, vào trưa 10/11, Công an huyện Long Hồ nhận được tin trình báo của bé gái 13 tuổi về việc bị cha ruột là Bùi Văn Vĩnh (45 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ) xâm hại tình dục nhiều lần. Theo lời kể của nạn nhân, từ năm 2018 em đã bị cha hiếp dâm nhiều lần tại nhà riêng. Đến ngày 8/11 vừa qua, Vĩnh tiếp tục kêu con gái vào phòng nhưng nạn nhân kiên quyết không chịu và bỏ nhà đi. Trưa 10/11, bé gái đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Chân dung người cha hiếp dâm con gái ruột nhiều lần ở Vĩnh Long - Ảnh: Internet

Vào ngày 14/11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Vĩnh.

Lợi dụng vợ đi làm ăn xa, cha hiếp dâm con gái ruột nhiều lần đến mang thai Lợi dụng vợ vắng nhà vì đi làm ăn xa, Mùi đã nhiều lần giở trò đồi bại với chính con gái ruột của mình. Khi phát hiện thì cháu bé đã mang thai 5 tháng.

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