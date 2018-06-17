Theo kết quả điều tra ban đầu, công an xác định người cha đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với con gái ruột.

Hôm nay (17/6), Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai ) cho biết đã chuyển hồ sơ điều tra vụ án "Hiếp dâm trẻ em" lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, nghi can N.V.T. (42 tuổi, tạm trú xã Phước Tân, TP. Biên Hòa) đã nhiều lần xâm hại tình dục con gái mình là cháu K.A. (14 tuổi) đang học lớp 8 trên địa bàn TP. Biên Hòa.

Bé gái lớp 8 bị cha ruột xâm hại tình dục nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng tháng 2/2017, trong lúc bé K.A. đang chơi trước nhà một mình thì T. gọi con gái vào phòng ngủ để đấm lưng. Tại đây, T. đã thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình, đồng thời dọa sẽ giết nếu cháu A. kể chuyện này cho ai nghe. Sau đó, T. cho con gái tiền mua bánh, nước ngọt, chơi game hòng "bịt miệng". Sự việc diễn ra trong nhiều tháng nhưng người thân của cháu không hề hay biết.

Đến ngày 3/5/2018, khi tiếp tục bị cha giở trò đồi bại, bé gái không thể chịu đựng được nữa nên kể cho cô giáo chủ nhiệm biết chuyện. Ngay sau đó cô giáo chủ nhiệm cùng Ban giám hiệu nhà trường đã trình báo sự việc lên Công an xã Phước Tân.

Nhận tin báo, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đã có văn bản đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai sớm có ý kiến với các cơ quan chức năng liên quan yêu cầu làm rõ, kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan Công an TP. Biên Hòa đã tiến hành lập hồ sơ, nhận thấy đây là hành vi Hiếp dâm trẻ em đặc biệt nghiêm trọng nên đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Lời khai thầy giáo dâm ô loạt học sinh lớp 3 khiến phụ huynh ngã quỵ vì sốc Thầy giáo thừa nhận đã đưa các bé gái vào phòng ngủ, dùng miệng hôn vào miệng và bộ phận sinh dục, dùng tay sờ mó âm hộ của các bé gái trong khoảng vài phút đồng hồ.

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