Sau khi gạ bạn học của con trai quan hệ tình dục, gã đàn ông giả vờ cầm theo chai rượu nhằm đánh lạc hướng mọi người. Vì sợ mang thai nên nạn nhân đã kể lại sự việc với người nhà.

Trao đổi với báo chí, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đơn vị này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Thắng (sinh năm 1980, trú phường Thành Công, quận Ba Đình) để điều tra hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Được biết, nạn nhân là em N.H.L (sinh năm 2006, Hà Nội). Theo thông tin trên Dân trí, vào khoảng 8 giờ ngày 15/1, em L. đến nhà Thắng chơi với bạn học (con trai của Thắng). Đến khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, con trai Thắng đi học nên chỉ còn Thắng và bé L. ở nhà.

Người đàn ông gạ gẫm bé gái quan hệ tình dục khi tới nhà chơi - Ảnh: Dân trí

Lúc này, Thắng nảy sinh ý đồ đồi bại nên gạ gẫm bé gái giao cấu. Sau đó, Thắng rủ L. qua nhà bên cạnh để thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, tại đây Thắng không thể thực hiện hành vi giao cấu với bé L.

Sau đó, đối tượng bảo L. mặc quần áo rồi đi về nhà Thắng. Để không bị phát hiện, gã đã ra ngoài trước, giả vờ cầm theo chai rượu để không ai nghi ngờ. Sau khi thấy an toàn, Thắng mới quay lại mở cửa để L. quay về.

Đến trưa, khi trở về nhà mình, vì sợ có thai nên L. mới kể lại sự việc cho mẹ biết. Ngay sau đó, người nhà đã đưa nạn nhân đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tại cơ quan công an, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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