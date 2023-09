Mỗi lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu gái, Lê Minh Hào lại đe dọa sẽ cho cháu nghỉ học nếu tiết lộ mọi chuyện với người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Lê Minh Hào (SN 1983) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bản kết luận điều tra của Công an TP.HCM - Ảnh: Công Lý

Theo điều tra, Hào và gia đình cháu M. (sinh ngày 14/12/2004) cùng ngụ tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Cháu M. gọi vợ Hào là cô ruột.

Trong khoảng tháng 6/2016 đến ngày 6/4/2019, lợi dụng sự mất cảnh giác của người thân. Hào đã hiếp dâm cháu M. nhiều lần.

Tại thời điểm bị Hào xâm hại, cháu M chưa tròn 13 tuổi. Mỗi lần thực hiện hành vi thú tính, Hào đều đe dọa sẽ cho cháu M. nghỉ học nếu dám tiết lộ mọi chuyện. Lấy lý do này, Hào thường xuyên cưỡng ép để quan hệ tình dục với nạn nhân.

Khoảng 22 giờ đêm 6/4/2019, Hào đang giao cấu với M. thì thấy gia đình cháu gái đi tìm. Sợ bị phát giác, Hào vội vã mặc quần áo bỏ chạy. Sau đó M. đã kể mọi chuyện cho người thân và cùng cha mẹ ra công an trình báo.

Tại Công an huyện Củ Chi, lời khai của Hào phù hợp với lời khai của em M. và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác.

Tuy nhiên tại Công an TP.HCM, Hào chỉ thừa nhận quan hệ với cháu M. duy nhất một lần hôm 6/4. Hào cho rằng bị cha ruột của M. và Công an huyện Củ Chi ép cung nên trước đây mới thừa nhận quan hệ tình dục với M. nhiều lần.

Ngày 7/6/2019, Trung tâm Pháp y TP.HCM đã có kết luận, ADN của Hào hiện diện trong dịch âm đạo của cháu M.

Công an TP.HCM nhận thấy lời khai ban đầu của bị can Hào và nạn nhân M. tại Công an huyện Củ Chi phù hợp với nhau về thời gian, địa điểm. Kết quả khám nghiện hiện trường cũng phù hợp với lời khai của nạn nhân. Do đó, công an nhận định Hào đã quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội.

