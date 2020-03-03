Nghi chồng có bồ nhí vì hay đi qua đêm, vợ dựng chuyện bị cướp hiếp dâm để giữ chồng ở nhà

Xã hội 03/03/2020 11:39

Nghi ngờ chồng ngoại tình vì hay đi qua đêm, người phụ nữ ở An Giang báo tin giả bị cướp hiếp dâm nhằm giữ chồng ở nhà.

Hôm nay 3/3, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đang lập hồ sơ, xử lý bà E. (SN 1975, ngụ huyện Chợ Mới) về hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gây hoang mang dư luận địa phương.

Trước đó, bà E. đến Công an xã Kiến An trình báo về việc bị cướp. Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 26/12/2019, bà E. đang ngủ cùng con trai thì bị một đối tượng lạ đội nón lưỡi trai, dùng khăn che mặt đột nhập vào nhà. Hắn ta kề dao vào cổ bà E. khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm. Chưa dừng lại ở đó, kẻ đồi bại còn cướp của nạn nhân 1 điện thoại di động rồi mới chịu bỏ đi. 

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Chồng hay đi qua đêm, vợ dựng chuyện bị cướp hiếp dâm để giữ chồng ở nhà - Ảnh: Người Lao Động

Nhận tin báo, Công an huyện Chợ Mới đã đến hiện trường điều tra, xác minh sự việc. Nhận thấy có nhiều tình tiết mâu thuẫn, nghi ngờ bà E. báo tin giả nên lực lượng công an tập trung làm rõ tin trình báo của người phụ nữ này.

Qua đấu tranh, bà E. khai nhận do chồng bà thường xuyên vắng nhà, nghi ngờ chồng ngoại tình nên bà dựng lên câu chuyện bị cướp hiếp dâm nhằm mục đích giữ chồng ở nhà với bà. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũng xảy ra trường hợp báo tin giả. 

Cụ thể, tối 23/1 (tức 29 Tết Canh Tý), Công an huyện Yên Lập nhận được tin báo của anh Nguyễn Xuân Phú (SN 1984, trú tại Khu Đồng Bành, Hưng Long, Yên Lập) về việc bị cướp tiền.

Anh Phú cho biết, trên đường đi làm từ Hà Nội về nhà, khi đến địa phận thị trấn Yên Lập thì bị một đối tượng chặn đường, dùng gậy đập mạnh vào đầu làm anh Phú ngã ra đường. Sau đó đối tượng tiếp tục dùng dao đâm vào bụng và chém vào cánh tay trái của anh Phú rồi cướp đi số tiền 28 triệu đồng.

Nội dung tố cáo được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội khiến quần chúng nhân dân hoang mang.

Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định thương tích của anh Phú. Đến 22 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã xác định anh Phú tự dàn dựng vụ cướp rồi báo tin giả đến cơ quan chức năng.

Do đi làm xa nhưng không có tiền đem về cho vợ nên anh Phú đã lên kế hoạch dựng hiện trường giả, dùng dao lam tự cắt vào cánh tay trái và cắt ở phần cánh tay áo bên trái để báo bị cướp nhằm che giấu việc không có tiền đem về nhà. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ.

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